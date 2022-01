Anche i conduttori possono perdere la pazienza e Alfonso Signorini ne è la dimostrazione. Ieri sera, lunedì 24 gennaio, nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 6 ha letteralmente perso le staffe con Alex Belli, uno dei protagonisti indiscussi di questa sesta edizione del reality. Il direttore del settimanale di cronaca rosa e Gossip Chi lo ha letteralmente cacciato dallo studio. Alex Belli è andato via salvo poi ritornare poco dopo.

Il conduttore manda via Alex Belli dallo studio: 'Vattene, non si può lavorare così'

Anche ieri sera, non si poteva non parlare durante la nuova puntata del Gf Vip, del presunto triangolo amoroso formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Nel corso della diretta però, l'ex attore di Centovetrine ha incalzato e ribattuto di continuo al conduttore, tanto da finire per spazientirlo.

Ad un certo punto infatti, Alfonso Signorini ha esclamato: "Vattene fuori e lasciami lavorare." Ha poi anche aggiunto: "Vai a fare l'imbonitore da un'altra parte." Non riuscendo più a zittire Alex ha chiesto agli autori di allontanarlo dallo studio. "Autori per favore lo buttate fuori, io non posso lavorare così siamo in diretta, mi rifiuto di lavorare così" ha chiosato Alfonso. Alex non ha potuto fare altro che alzarsi e andarsene via.

Il prologo della discussione tra il conduttore Alfonso Signorini e Alex Belli

Il diverbio tra Alfonso Signorini e Alex Belli è nato dal tweet che l'attore ha pubblicato alcuni giorni fa. Con le sue parole ha invitato la compagna Delia Duran a camminare da sola e seguire il suo percorso nel reality senza più parlare continuamente della loro storia d'amore.

L'attore in particolare accusa Delia di metterne in evidenza soltanto i lati negativi. Nel corso della puntata, Alex ha poi confessato: "È vero amo Soleil, sono innamorato di lei e non l'ho mai nascosto." Tutti continuavano a chiedersi cosa fosse successo sotto le coperte. Soleil ha rivelato che in realtà ciò che dovrebbe preoccupare Delia non è la vicinanza fisica, ma il fatto che suo marito le abbia detto di amarla.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La discussione non accennava ad avere fine e ad un certo punto, Alex ha esclamato: "Siete voi che non ascoltate!"

Alfonso Signorini ha perso la pazienza ed ha replicato: "Lavorare con te stasera è impossibile, vattene dallo studio Alex." Signorini gli ha anche detto che la sua era una mancanza di rispetto nei confronti di tutti coloro che lavorano al programma.

Alex è andato via, poco dopo però è riapparso di nuovo sulla sua poltrona insieme agli altri eliminati del Grande Fratello Vip.

L'attore si chiarirà con Alfonso Signorini? Non resta che aspettare le prossime puntate per scoprirlo.