Il 17 gennaio è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. L'appuntamento ha riservato parecchie sorprese sia ai ''vipponi'' che al pubblico a casa. Tuttavia, durante la diretta, Soleil si è lamentata di come le sue due amiche; Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, siano sempre più vicine a Delia e lontane da lei.

Grande Fratello, Soleil contro Katia e Manila

Delia Duran è entrata da pochi giorni all'interno del Grande Fratello Vip e ha già creato scompiglio nella vita dei 'vipponi'. Nella casa più spiata d'Italia, Soleil Sorge si trova a fronteggiare la sua nemica Delia, compagna di Alex Belli con il quale Soleil ha avuto un rapporto speciale.

Dalla sua entrata, la influencer ha notato come alcune sue ''amiche'' si siano rivelate poco coerenti, andando a dare supporto, vicinanza e diventando persino amiche di Delia.

Nel corso della diretta di ieri, Manila ha confessato di essere andata da Katia a chiedere come mai Soleil negli ultimi giorni era giù di morale e distaccata, aggiungendo che non vuole escludere una conoscenza con Delia. Soleil ha voluto spiegare come mai si sia distaccata da Katia e Manila, dicendo: "Magari, se vuoi conoscere Delia, le parole e il giudizio che hai avuto nei suoi confronti dovevi evitarlo prima. Tutto questo finto buonismo mi sembra eccessivo, come sempre cercate dii fare i paladini della bontà umana, quando non lo siete".

Per difendersi l'ex Miss Italia ha aggiunto che tutti all'interno della casa prima di conoscerla l'hanno criticata ma poi si è posta in un modo molto carino e lei non si sente di escludere Delia. Mentre invece la soprano ha dichiarato:"Anche da me ti sei allontanata, oggi mi hai fatto stare male perché io ti ho sempre difesa.

Sono andata a chiedere a tutti nella casa cosa fosse successo e come mai non mi parlavi. Io ti ho sempre voluto bene". Nonostante le parole dolci di Katia Ricciarelli, Soleil si sente ferita dalle sue amiche e non ha intenzione, almeno per il momento, di fare marcia indietro sul loro rapporto.

GF Vip, lo sfogo di Katia dopo l'immunità donata da Sonia a Soleil

Non è la prima volta ce l'opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli, sceglie di salvare dal televoto Soleil, rendendola immune. La simpatia di Bruganelli nei confronti di Sorge è ormai palese, ma ultimamente inizia a dare fastidio alle due amiche della influencer: Katia Ricciarelli e Manila. Nel corso delle ultime settimane, il trio formato da Soleil, Katia e Manila si sta lentamente sfaldando, poiché la Sorge si sente leggermente messa da parte e non tollera il comportamento che Manila ha assunto nei confronti di Delia, parlandola e diventando sua amica. Quando Sonia, durante la puntata di ieri sera, decide di rendere immune Soleil, la Ricciarelli, in compagnia di Davide, Valeria e Manila ha così commentato:" Non può continuare ad essere salvata dalle opinioniste.

Ogni volta è così!".

Mentre Marini ha replicato dicendo: "Doveva essere salvata Katia, oggi è anche il suo compleanno". Infine, l'ex Miss Italia commenta dicendo che la scelta di Sonia e la motivazione data per salvare Soleil, non ha alcun senso. Nonostante il trio sembrasse inseparabile, forse per le tre gieffine è arrivato un momento cruciale che potrebbe portare ad una rottura definitiva del gruppo.