Tra i personaggi più discussi e controversi in questa edizione del Grande Fratello Vip c'è sicuramente Soleil Sorge. L'influencer italo-americana, infatti, è spesso al centro di polemiche e scontri nella casa, oltre che protagonista per tutta la prima parte del programma per la forte amicizia (secondo alcuni anche qualcosa di più) con Alex Belli.

Per molte settimane la ragazza è stata votata come preferita dal pubblico, cosa che nell'ultima puntata non è avvenuta con Nathaly Caldonazzo che l'ha spodestata. Diversi, dentro e fuori la casa, hanno definito in questi giorni Soleil come maleducata e, proprio queste accuse, sono state rilanciate al mittente da Wendy Kay, mamma di Soleil.

'A molti la sua forza dà fastidio'

Wendy ha scelto di rilasciare una lunga intervista al giornale Nuovo, in cui ha voluto smentire coloro che hanno definito Soleil come "spavalda e maleducata". L'influencer, infatti, è, secondo la mamma, una ragazza che si contraddistingue per essere "altruista" e "sensibile", in possesso di una "personalità forte e coerente". Caratteristiche, queste ultime, che secondo Wendy tendono a "dividere" il pubblico a casa.

Secondo Wendy, la propria figlia ha una grande forza e proprio questo "dà fastidio" a molti, sia dentro che fuori la casa. Nonostante ciò, comunque, coloro che si affezionano alla ragazza lo fanno veramente e sono sempre pronti a dimostrare il loro sostegno.

Wendy, poi, ha voluto concludere le proprie dichiarazioni affermando come la figlia riesca a tirare fuori sempre un notevole "coraggio" e, in virtù di questo, ci sono dei concorrenti che l'hanno "subita". Da qui la motivazione per la quale l'influencer è spesso protagonista di scontri: "L'unico modo che hanno molti per difendersi è attaccarla".

La casa è spaccata e sono diversi i concorrenti che vorrebbero Soleil fuori dal programma

Nonostante le parole della mamma, comunque, per Soleil le prossime ore si aspettano essere molto complicate. La ragazza, infatti, è in nomination e rischia di uscire durante la puntata prevista per oggi, venerdì 14 gennaio. Al televoto, con lei, vi sono Carmen Russo e Federica Calemme.

Nel caso in cui Soleil dovesse riuscire a rimanere nella casa, dovrà iniziare la convivenza con Delia Duran, moglie di Alex Belli. Nel corso della puntata del 14 gennaio, infatti, la donna dovrebbe essere a tutti gli effetti una nuova concorrente della casa. Delia e Soleil, nel corso delle scorse settimane, sono state protagoniste di alcuni scontri proprio a causa del rapporto che l'influencer ha avuto con Alex.

Infine, nel corso della puntata Soleil dovrà probabilmente difendersi da nuovi attacchi provenienti dai concorrenti del programma; in particolare, sono diversi i vipponi che hanno mostrato insofferenza verso l'influencer e il suo comportamento, tra cui le sorelle Selassié, Gianmaria Atinolfi e Miriana Trevisan.