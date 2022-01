Le ultime ore trascorse all'interno della casa del Grande Fratello Vip non sono state affatto facili per Soleil Sorge. L'ex fidanzata di Luca Onestini, nella notte di mercoledì 26 gennaio, è stata colpita da un improvviso e forte attacco di panico. Al centro del presunto triangolo amoroso insieme a Delia Duran e Alex Belli, proprio l'ingresso della modella venezuelana ha rappresentato per lei l'inizio della fine. Gli scontri, le pressioni, i confronti non le hanno di certo portato giovamento. Soleil ha, per questo, espresso la volontà di porre fine alla sua esperienza all'interno del reality.

Nelle scorse ore ha chiesto di poter contattare il suo agente. Poi, è arrivata persino a fare le valigie.

Soleil vuole andare via dalla casa: gli autori la bloccano

Tutto è precipitato la sera del 26 gennaio, quando Soleil ha avuto una discussione con Manila Nazzaro. All'ex Miss Italia, non è andata giù la battuta che Soleil ha fatto sul suo conto: "Se vuoi stare con Manila, la trovi in cucina a lavare i piatti".

Tra le donne sembra essersi irrimediabilmente spezzato il forte legame di amicizia che si era creato. Alcuni concorrenti hanno detto a Soleil quanto fosse stata poco carina. A rimproverarla anche Katia Ricciarelli, sua amica e confidente. Assalita dalle polemiche, Soleil ha avuto un ennesimo momento di crisi e ha esclamato di voler lasciare il programma.

È poi corsa in camera da letto e ha iniziato a preparare le valige. Gli autori a questo punto sono intervenuti cercando di farla desistere e chiamandola in confessionale: "Sole vieni in confessionale," ha esclamato un autore. Cosa sceglierà di fare? Continuerà la sua avventura nella casa o lascerà il reality a poche settimane dalla finale?

Non resta che aspettare la nuova puntata per scoprirlo. Intanto, pare stia perdendo consensi non solo dentro, ma anche fuori dal gioco.

Soleil non è più la preferita dal pubblico

Soleil Sorge è una delle indiscusse protagoniste di questa edizione del reality. Sempre in primo piano, al centro di discussioni e confronti, è stata la concorrente preferita dai telespettatori.

La stessa opinionista Sonia Bruganelli le ha più volte regalato l'immunità. Poi, l'arrivo dell'attore indiano Kabir Bedi ha cambiato le cose. Colui che ha raggiunto il successo interpretando Sandokan l'ha, infatti, battuta al televoto. Kabir è molto apprezzato per il suo garbo e la sua educazione. E Soleil? Le continue liti, gli attriti con gli altri coinquilini, il presunto triangolo con Alex Belli e la sua compagna Delia Duran, pare stiano iniziando a stancare e non poco il pubblico da casa. Sui social non mancano i commenti e i post al riguardo.