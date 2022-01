Venerdì 14 gennaio Soleil rischia di essere eliminata dal Grande Fratello Vip. Per evitare di concludere anticipatamente il suo percorso nel reality, l'influencer si è appellata ai "poteri forti". In un video che è stato pubblicato sul profilo Instagram di Sorge, sono stati chiamati all'appello i tantissimi fan di Dayane, quelli che un anno fa le hanno permesso di arrivare in finale nel reality. Anche la brasiliana si è esposta per chiedere ai propri sostenitori di votare per l'amica, che è al televoto con Federica e Carmen.

Il gesto prima della puntata del Grande Fratello Vip

A pochi giorni di distanza dallo "choc" che ha provato nello scoprire che non è più la preferita del pubblico, Soleil ha deciso di alzare la posta e di appellarsi ad un personaggio molto forte per non essere eliminata dal Grande Fratello Vip.

Quando mancavano poco più di 24 ore alla chiusura del televoto che la vede sfidarsi con Carmen e Federica, sul profilo Instagram dell'italo-americana è stato pubblicato un video che sta facendo parecchio discutere.

Il filmato in questione è stato registrato prima che Sorge entrasse nella casa più spiata d'Italia, ma il suo contenuto è stato aggiornato da chi gestisce la sua pagina social.

"Ciao Dayane, non so quanti sono gli amici su cui posso contare, ma sono certa di poterlo fare su di te", inizia così l'appello che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto a Mello tramite il web.

Il supporto della finalista del Grande Fratello Vip 5

"Sono ad un televoto importante e in un periodo complicato, ho davvero bisogno del supporto del tuo fandom", prosegue Soleil nel video che sta facendo il giro della rete nelle ultime ore.

Il messaggio che Sorge ha voluto rivolgere all'amica Dayane, si è concluso con la seguente battuta di spirito: "E poi venerdì entra Delia Duran, non vorrai mica perderti la nostra convivenza".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Insomma, chi gestisce i profili social dell'influencer da quando è reclusa nella casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di rivolgersi all'ex concorrente che un anno fa ha potuto contare su un gruppo di sostenitori numerosissimo, tant'è che al tempo si è parlato di "monopolio brasiliano del televoto".

La modella ha accolto immediatamente l'invito dell'amica ed ha chiesto ai suoi tantissimi fan di votare per lei, in modo che possa vincere la nomination e non essere eliminata nel corso della diretta del 14 gennaio.

I commenti degli spettatori del Grande Fratello Vip

La scelta di chi supporta Soleil di rivolgersi a Dayane per evitare l'esclusione dal Grande Fratello Vip, ha creato dibattito sul web.

Se da un lato c'è chi giustifica la mossa di Sorge perché sta partecipando ad un gioco e può provarle tutte per cercare di non uscire, dall'altro c'è chi commenta duramente il tutto.

"Non ho mai visto niente di più ridicolo, e lo dico da fan di Dayane. Non credo che il suo staff abbia mai fatto una cosa del genere per lei, non ne ha mai avuto bisogno", ha scritto una spettatrice che ha raccolto parecchi consensi su Twitter.

La brasiliana Mello non dà retta alle critiche e continua a supportare l'amica nel televoto che la vede scontrarsi con la "veterana" Carmen Russo e con la new entry Federica.

Il fatto che Soleil abbia perso lo scettro di preferita del pubblico (lunedì scorso è stata battuta da Nathaly con una percentuale schiacciante, 63% per Caldonazzo e solo il 23% per l'italo-americana), ha allarmato i suoi cari, che subito sono corsi ai ripari chiedendo aiuto ad un'ex vippona che durante il GF Vip 5 ha potuto contare su un fandom agguerrito e pronto a tutto pur di portarla il più avanti possibile nel programma.