Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle prossime puntate che saranno in onda nel corso del 2022 in prima visione assoluta su Rai 1 si preannunciano dense di colpi di scena e sorprese. Occhi puntati in primis sulle vicende della contessa Adelaide, la quale si ritroverà di nuovo al centro dell'attenzione per le indagini legate alla morte avvolta nel giallo di suo marito Achille Ravasi, di cui si sono perse le tracce.

Si indaga sulla morte di Achille Ravasi: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni legate alle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste per il 2022 rivelano che la contessa Adelaide deciderà di prendersi un periodo di pausa da tutto e tutti e si recherà per un po' di tempo a Parigi.

Durante il periodo della sua assenza, il rapporto tra Umberto e Flora diventerà sempre più stretto. Il commendatore Guarnieri, infatti, capirà di essersi preso una cotta nei confronti della giovane stilista del Paradiso, figlia di Achille Ravasi.

La situazione tra i due, quindi, diventerà sempre più coinvolgente ma nel frattempo andranno avanti anche le indagini per cercare di arrivare alla verità dei fatti sulla morte di Achille.

Adelaide nei guai per le indagini sull'omicidio del marito Achille Ravasi

A finire nell'occhio del ciclone sarà ancora una volta la contessa Adelaide, una delle ultime persone ad aver avuto dei contatti diretti con Achille prima della sua morte.

Ebbene, le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste per il 2022 su Rai 1 rivelano che ben presto si arriverà a una amara verità: quello di Achille è stato un omicidio e quindi l'uomo non si è tolto la vita, così come si pensava in un primo momento, bensì è stato ucciso da qualcuno.

La situazione diventerà sempre più complicata per la contessa, la quale sarà chiamata a presentarsi in Tribunale e quindi a deporre la sua verità dei fatti su quanto è successo.

Flora Ravasi spiazza Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 2022

Al tempo stesso, gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che in Tribunale sarà chiamata anche la stessa Flora Ravasi, la quale con la sua testimonianza spiazzerà tutti.

La ragazza, infatti, contrariamente a tutte le aspettative finirà per assumere le difese di Adelaide e in questo modo stupirà in primis la contessa stessa, dati i precedenti burrascosi che ci sono stati tra le due in passato.

"Flora diventerà una specie di figlioccia per Adelaide", ha svelato Vanessa Gravina in una recente intervista parlando proprio di come si evolverà la vicenda nel corso delle nuove puntate di questa sesta stagione de Il Paradiso, che continua a riscuotere un grande successo dal punto di vista auditel.