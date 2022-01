L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 prosegue su Rai 1 nel corso della settimana che va dal 17 al 21 gennaio 2022 come sempre in prima visione assoluta. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate della seguitissima soap opera pomeridiana rivelano che per Veronica arriverà il momento di rapportarsi con una amara verità, legata al suo rapporto col futuro sposo Ezio e al legame che lo ha unito con Gloria. Intanto Vittorio prenderà in considerazione la proposta lavorativa di Dante Romagnoli.

Veronica scopre le bugie di Ezio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 17-21 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste nella settimana 17-21 gennaio 2022, rivelano che per Ezio e Veronica arriverà il momento della resa dei conti finale. La donna, infatti, da un po' di tempo sta avendo dei sospetti sul conto dell'uomo che le ha chiesto ufficialmente di diventare sua moglie.

In un primo momento, però, Veronica non vorrà dare adito a questi dubbi sul conto dell'uomo che ha al suo fianco, salvo poi decidere di andare fino in fondo.

Ezio messo alle strette dalla futura moglie

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Veronica si intrufolerà a casa di Gloria e, proprio all'interno dell'abitazione, troverà una foto che confermerà tutti i suoi dubbi.

Veronica, infatti, troverà un'immagine di Ezio e Gloria insieme, risalente a diversi anni prima: a questo punto non ci saranno più dubbi sul fatto che i due abbiano avuto una relazione sentimentale.

A quel punto, quindi, Veronica si renderà conto che è giunto il momento di prendere in mano le redini di questa intricata situazione e senza pensarci su due volte, deciderà di affrontare a muso duro il suo futuro marito, sentendosi ingannata.

Veronica affronta anche la sua rivale Gloria: spoiler Il Paradiso 6

Veronica ammetterà di essere ferita e delusa dalle bugie che Ezio le ha raccontato e dai segreti che le ha tenuto nascosti per tutti questi anni in cui sono stati insieme. Un duro colpo per Colombo, che proverà a far ricredere la sua futura sposa, pur consapevole del fatto che la sfida sarà più ardua del previsto.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 al 21 gennaio rivelano che Veronica deciderà di affrontare "faccia a faccia" anche Gloria Moreau, la sua "rivale".

Vittorio collabora con Dante: anticipazioni Il Paradiso 6 al 21 gennaio

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione, le trame della soap opera di Rai 1 rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Vittorio Conti. Dopo aver ricevuto una proposta di collaborazione da parte di Dante Romagnoli e dopo aver ascoltato i consigli di Umberto Guarnieri, Vittorio prenderà una decisione importante.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 21 gennaio rivelano che Conti accetterà di collaborare con Dante e quindi stipuleranno un nuovo accordo. Di conseguenza, Romagnoli si ritroverà a collaborare fianco a fianco con Beatrice e proverà in tutti i modi a conquistare la sua fiducia.