L'appuntamento con Il paradiso delle signore 6 è confermato anche nella settimana che va fino al prossimo 4 febbraio 2022. Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di sorprese legate al rapporto tra Tina e Vittorio, dato che i due si ritroveranno messi alle strette da Sandro, l'ex della figlia di Agnese, ritornato in città per riconquistarla. Occhi puntati anche sulle vicende di Adelaide, la quale farà perdere misteriosamente le sue tracce.

Torna l'ex di Tina e vuole riconquistarla: anticipazioni Il Paradiso 6 al 4 febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 che andranno in onda su Rai 1 fino al prossimo 4 febbraio 2022, rivelano che per Tina e Vittorio la situazione diventerà sempre più complicata, dal momento che Sandro andrà ad alloggiare a casa di Conti.

L'ex di Tina, dopo essere ritornato in città, chiederà ospitalità al suo amico Vittorio del tutto ignaro del fatto che in sua assenza, tra Conti e la figlia di Agnese c'è stato del tenero.

Ebbene, la situazione assumerà una piega del tutto inaspettata nel momento in cui Sandro troverà un oggetto personale di Tina all'interno dell'abitazione di Conti, precisamente sotto al letto.

Tina e Vittorio smascherati da Sandro

Sarà a quel punto che Sandro farà luce su questa situazione e scoprirà finalmente la verità su quanto è successo.

L'ex di Tina, quindi, verrà a conoscenza della tresca clandestina tra Tina e Vittorio, che i due fino a questo momento hanno cercato di tenere nascosta a tutti.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 4 febbraio 2022 rivelano che nel momento in cui si troveranno messi alle strette da Sandro, saranno costretti a confessare la verità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Vittorio, quindi, cercherà di placare Sandro e gli spiegherà come stanno le cose. In un primo momento l'ex di Tina annuncerà di voler lasciare la città e quindi farsi da parte, poi però cambierà idea e si dirà disposto a riconquistare di nuovo la sua amata.

La contessa Adelaide farà perdere le sue tracce: spoiler Il Paradiso 6

Come andrà a questo punto la situazione? Quale sarà l'atteggiamento di Tina nel momento in cui si ritroverà divisa tra il suo ex Sandro e Vittorio Conti? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera di febbraio.

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 nella settimana 31 gennaio - 4 febbraio 2022, rivelano che si tornerà a parlare anche di Adelaide.

Dopo essere stata al processo per la morte di Achille, la contessa sparirà misteriosamente e farà perdere le sue tracce.

Dante prepara la vendetta contro Vittorio: anticipazioni Il Paradiso 6 al 4 febbraio

La donna non dirà a nessuno che fine ha fatto, neppure ad Umberto che apparirà a dir poco irascibile e nervoso più che mai per via delle sorti di Adelaide.

Occhi puntati anche sull'astuto Dante Romagnoli che spinto da sua cugina Fiorenza, vorrebbe dare una accelerata alla chiusura del contratto legato all'accordo con gli americani.

Come se non bastasse poi, in questi nuovi episodi della soap opera, Dante metterà a punto anche la sua vendetta nei confronti di Vittorio, che a quanto pare intende punire. Ma per quale motivo e, soprattutto, cosa avrà intenzione di fare il giovane e astuto Romagnoli?

Insomma una settimana che si preannuncia a dir poco scoppiettante quella de Il Paradiso delle signore che attende l'affezionatissimo pubblico della rete ammiraglia, che tutti i giorni segue con interesse e grande affetto i vari appuntamenti trasmessi sulla rete ammiraglia Rai, seguiti da una platea che supera il muro dei 2,2 milioni fissi.