Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore verrà trasmessa su Rai 1 mercoledì 5 gennaio 2022. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano che Tina riceverà una chiamata del tutto inaspettata. Sandro vorrà parlare con l'ex moglie e telefonerà a casa Amato. La figlia di Giuseppe e Agnese però si rifiuterà di parlare con l'uomo. Nel frattempo Ezio e Veronica si accorgeranno che per procedere con i preparativi del loro matrimonio sarà necessaria la testimonianza di zia Ernesta. La signora arriverà a Milano e darà la possibilità anche a Gloria di ottenere il certificato di morte.

La signorina Colombo racconterà alla zia di essere felice del matrimonio tra il padre e la madre di Gemma e di soffrire molto per la mancanza della madre. Intanto al Circolo, la contessa di Sant'Erasmo e Flavia inizieranno a punzecchiarsi facendo emergere vecchie discussioni.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Ezio chiede ad Ernesta di tornare a Milano

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda mercoledì 5 gennaio 2022 annunciano che Ezio e Veronica continueranno ad organizzare il loro matrimonio. Per quanto riguarda il rito civile, i futuri coniugi apprenderanno che servirà la testimonianza di Ernesta per regolarizzare il loro rapporto. La presenza della zia sarà indispensabile anche per ottenere il certificato di morte di Gloria.

Tuttavia, la signorina Moreau rivelerà all'ex marito che la signorina arriverà presto a Milano e che è al corrente di ogni cosa su di lei. Nel frattempo tra Flavia e Adelaide ricominceranno degli screzi dovuti ai vecchi rancori non ancora svaniti. La contessina Brancia sarà dispiaciuta per l'accaduto tenendo molto sia alla contessa che alla madre.

Intanto Marcello continuerà a vivere nell'appartamento di Armando, per evitare di essere scoperto dalla suocera.

Il Paradiso 6, Sandro telefona a casa Amato

Nel corso del settantottesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso su Rai 1 il 5 gennaio 2022, a casa Amato succederà qualcosa di totalmente inaspettato.

Sandro Recalcati chiamerà Tina ma la giovane cantante si rifiuterà di parlare con il suo ex marito, chiedendo a chi risponderà di inventare una scusa. Dopo quasi un anno, la zia Ernesta tornerà a casa Cattaneo, diventata ormai casa Colombo. La signora avrà modo di trascorrere del tempo insieme a Stefania e la ragazza le confesserà di essere contenta nel vedere il Ezio felice insieme a Veronica. Nonostante ciò, la giovane Venere non nasconde di essere molto triste per l'assenza di una figura materna nella sua vita. La figlia di Gloria crede che la madre sia morta quando lei era molto piccola.