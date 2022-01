Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 10 al 14 gennaio 2022 rivelano che la giovane Ludovica si ritroverà a dover fare i conti con un infimo ricatto da parte di sua mamma Flavia, la quale riuscirà a metterla alle strette e in una situazione decisamente poco piacevole. Spazio anche per le vicende di Vittorio Conti che si ritroverà a dover affrontare una situazione lavorativa decisamente intricata che lo metterà in difficoltà e in forte crisi.

Ludovica subisce il ricatto di sua mamma: anticipazioni Il Paradiso 10-14 gennaio 2022

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma nel corso della settimana 10-14 gennaio in prima visione assoluta Rai, rivelano che Flavia non si farà problemi a mettere alle strette sua figlia, nel momento in cui scoprirà tutta la verità sulla relazione tra sua figlia e Marcello Barbieri.

La donna, intenzionata a far sì che sua figlia si allontani dal ragazzo, non si farà problemi a ricattarla e a minacciarla di tenerla fuori dall'eredità se non chiuderà al più presto questa storia.

Peccato, però, che questa volta la reazione di Ludovica sarà del tutto inaspettata: la ragazza non si farà problemi ad andare contro sua mamma stessa e non avrà alcuna intenzione di cedere al suo infimo ricatto.

La scelta di Ludovica su Marcello ne Il Paradiso delle signore 6

La giovane Brancia dimostrerà di non voler affatto rinunciare al suo sentimento nei confronti di Marcello, col quale sta costruendo una relazione seria e che le sta regalando grandi emozioni.

Ludovica non ha intenzione di dire addio a Marcello solo per un capriccio di sua mamma, la quale non vede di buon occhio questa relazione con un ragazzo appartenente ad un ceto social ritenuto fin troppo umile.

Cosa succederà a questo punto Flavia dovrà arrendersi di fronte alla scelta di sua figlia di portare avanti questa relazione con Barbieri oppure riuscirà a farle cambiare idea nel corso delle prossime puntate della soap opera?

Vittorio Conti si ritrova in grande difficoltà

E poi ancora, gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 previste fino al 14 gennaio 2022, rivelano che si parlerà delle vicende di Vittorio Conti, il quale si ritroverà in grande difficoltà dopo la richiesta di un lavoro fatta da una società americana, legata ad un importante affare.

Conti scopre che la Palmieri non è in grado di soddisfare la richiesta degli americani e si ritroverà così in una situazione decisamente non facile da gestire.

Il ritorno di Dante: spoiler Il Paradiso 6 fino al 14 gennaio

Quale sarà la scelta finale di Vittorio? Come si comporterà di fronte a questa emergenza che rischia di far saltare un accordo importante?

In attesa di scoprirlo, gli spoiler delle prossime puntate de Il Paradiso 6 rivelano che ci sarà spazio anche per un ritorno del tutto inaspettato.

Al grande magazzino, infatti, tornerà ad affacciarsi Dante Romagnoli, che in passato aveva avuto un avvicinamento sospetto con Marta, l'ormai ex moglie di Vittorio Conti.