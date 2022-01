Prosegue con successo l'appuntamento giornaliero con Il Paradiso delle Signore 6 dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Le puntate inedite della soap, stando alle anticipazioni già rilasciate sul web, continueranno a stupire i telespettatori anche negli appuntamenti in programma il 17, 18 e 19 gennaio 2022. In particolare, i colpi di scena interesseranno la trama incentrata sul triangolo formato da Veronica, Ezio e Gloria. La vedova Zanatta farà un gesto avventato per scoprire se tra l'uomo e la capocommessa ci sia una relazione.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 dal 17 al 19 gennaio: Veronica sospettosa nei confronti di Ezio

Le puntate de Il Paradiso delle signore 6 in onda nelle prossime settimane riserveranno ai telespettatori degli inaspettati e interessanti colpi di scena. Nello specifico, le anticipazioni dal 17 al 19 gennaio svelano che Veronica inizierà a sospettare che Ezio le stia nascondendo qualcosa che ha a che fare con Gloria. Nel frattempo, Dante deciderà di restare per qualche giorno a Milano per riflettere sulla proposta da fare a Vittorio in merito agli affari con gli statunitensi. Tina, intanto, farà ritorno dalla Svizzera dopo l’operazione e Armando potrà riabbracciare Agnese. La giovane cantante, rientrata a Milano, accetterà di sostituire per qualche giorno la capocommessa Moreau che dovrà recarsi a Firenze per motivi di lavoro.

Nel frattempo, Romagnoli conoscerà casualmente Flora e ne rimarrà affascinato.

Spoiler de Il Paradiso delle signore 6 fino al 19 gennaio: la vedova Zanatta si introduce nella casa di Gloria

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino a mercoledì 19 gennaio rivelano inoltre che Umberto cercherà di convincere Vittorio ad accettare la proposta di Romagnoli.

Intanto, accecata dalla gelosia, Veronica inizierà a rovistare tra le cose di Ezio. Tuttavia, l'uomo la coglierà in flagrante e proverà a tranquillizzarla dicendole che è l'unica donna che ama. Successivamente la vedova si approprierà delle chiavi di casa di Gloria e si introdurrà nell'appartamento della presunta "rivale". La donna rimarrà colpita da un dettaglio scottante sul passato di Colombo e della capocommessa.

Nel frattempo, Conti deciderà di fidarsi del consiglio dei suoi collaboratori e accetterà la proposta di Romagnoli.

Adelaide convoca Gemma alla villa: Il Paradiso delle signore 6, trame 17-19 gennaio

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programmazione dal 17 al 19 gennaio, la vedova Zanatta parlerà con Colombo, il quale cercherà in tutti i modi di rassicurarla che tra lui e Gloria non c'è nulla. Intanto, Adelaide convocherà Gemma a Villa Guarnieri. Dopo aver ascoltato il nipote Marco, la contessa vorrà capire se la ragazza sia in grado di cimentarsi nella gara di equitazione. Nel frattempo, dopo aver conosciuto Dante Romagnoli, Flora apprenderà da Agnese ciò che è accaduto in passato tra l'italoamericano e il direttore del Paradiso a causa di Marta.