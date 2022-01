Le trame de Il Paradiso delle signore dal 24 al 28 gennaio 2022 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati sul rapporto tra Tina e Vittorio che comincerà ad insospettire Agnese, al punto che la donna prenderà una decisione del tutto inaspettata. Spazio anche agli affari di Umberto e Vittorio con Dante Romagnoli: i due, infatti, scopriranno di essere stati "truffati".

Vittorio e Tina intimi, Agnese interviene: anticipazioni Il Paradiso delle signore 24-28 gennaio

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 previste dal 24 al 28 gennaio su Rai 1, rivelano che Tina e Vittorio appariranno sempre più complici e intimi.

Tra i due ci saranno diversi momenti di tenerezza e, in uno di questi, verranno beccati in pieno da Roberto.

Dopo aver cercato di mettere un freno al loro sentimento, Tina e Vittorio cominceranno a lasciarsi andare al punto che questa complicità non passerà inosservata agli occhi di Agnese.

La donna, infatti, si rende conto che tra sua figlia e Conti vi è un feeling speciale ma non sarà per niente contenta di questa situazione.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 al 28 gennaio, rivelano che Agnese vorrebbe "evitare il peggio", motivo per il quale deciderà di passare all'azione mettendo in atto un piano che, secondo lei, potrebbe salvare sua figlia da questa cotta nei confronti di Vittorio.

Agnese fa ritornare Sandro, l'ex di sua figlia

La donna, quindi, di sua spontanea volontà si metterà in contatto con Sandro, il compagno di Tina con il quale sta vivendo un periodo di forte crisi.

Ebbene, l'operazione di Agnese riuscirà ad avere gli effetti sperati, dato che alla fine Sandro tornerà in città proprio su richiesta della donna e di conseguenza, si ritroverà ad avere a che fare con la sua ex Tina Amato.

Cosa succederà a questo punto? Quali saranno gli effetti di questo "piano diabolico" messo in atto da Agnese per far sì che torni il sereno tra sua figlia e Sandro? Lo scopriremo durante i prossimi episodi previsti su Rai 1 tra gennaio e febbraio.

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore al 28 gennaio, rivelano che Umberto comincerà ad avere dei dubbi sul contratto che è stato stilato da Dante, in merito al progetto lavorativo con gli americani.

Dante ha 'truffato' Umberto e Vittorio: trame Il Paradiso 6 al 28 gennaio

Di conseguenza, Guarnieri si metterà di nuovo a studiare il contratto nei minimi dettagli e scoprirà di essere stato "truffato" e raggirato da Dante, dato che all'interno è presente una clausola estremamente svantaggiosa per il Paradiso.

Un durissimo colpo non solo per Umberto ma anche per Vittorio: i due, quindi, decideranno di affrontare la situazione con Dante e sarà inevitabile lo scontro.

Anche Beatrice rimarrà molto delusa e amareggiata dall'atteggiamento di Dante che, ancora una volta, ha tentato di fare il furbo con i Guarnieri e con Vittorio Conti.

Le novità della programmazione de Il Paradiso 6: cambio orario lunedì 24 gennaio

In attesa di vedere in televisione questi nuovi episodi della soap opera, per la giornata di lunedì 24 gennaio è previsto un cambio programmazione legato alla messa in onda de Il Paradiso delle signore 6 su Rai 1.

Eccezionalmente per quella puntata, la soap opera non andrà in onda nel consueto orario delle 15:55, dato che su Rai 1 è previsto uno speciale del Tg 1 dedicato alle votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Di conseguenza, i vertici della tv di Stato hanno scelto di anticipare la messa in onda dell'episodio di lunedì, e la soap andrà in onda alle 13:55 circa, ossia subito dopo l'appuntamento con l'edizione di pranzo del telegiornale.

In questo modo, quindi, malgrado la variazione di palinsesto dettata dall'esigenza di seguire in diretta le votazioni per il Presidente della Repubblica, i fan potranno comunque seguire la nuova puntata de Il Paradiso 6, che aprirà la settimana 24-28 gennaio 2022.