Arriva la verità nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in onda su Rai 1 dal 17 al 21 gennaio 2022. Gli episodi possono essere visti anche in streaming e in replica su RaiPlay. Cosa succede ai nostri amati personaggi? Fari puntati su Ezio e Veronica, che arriveranno al capolinea della loro relazione. Zanatta, infatti, capirà che il futuro marito le nasconde qualcosa e così troverà il modo di scoprire il retroscena che nasconde nel suo passato. Sarà terribile. Nel frattempo, Dante si fermerà qualche tempo a Milano, rimanendo particolarmente colpito da Flora.

Il suo interesse susciterà la gelosia di Umberto, che faticherà a nascondere. Ma i colpi di scena non sono finiti qui.

Il Paradiso delle signore 6, le anticipazioni dal 17 al 21 gennaio 2022

Ormai era nell'aria. Veronica (Valentina Bartolo) è certa che Ezio (Massimo Poggio) le stia mentendo, nonostante le dimostri ogni giorno di non vedere l'ora di sposarsi. I sospetti di Zanatta diventano ancora più insistenti quando vede Ezio e Gloria parlare in modo molto intimo.

Dante Romagnoli nel frattempo comunica a Vittorio (Alessandro Tersigni) il suo piano per far fronte alle pressanti richieste degli americani. Lo può aiutare, visto che rimarrà in città per qualche tempo. Il fascinoso Dante incrocia Flora (Lucrezia Massari) e ne rimane folgorato.

Gloria lascia Milano

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 raccontano che Gloria dovrà lasciare Milano per recarsi a Firenze. Ha degli affari da sbrigare. La sua assenza sarà determinante per il rapporto di Ezio e Veronica.

Nel frattempo, Adelaide cerca di capire se Gemma sia adatta a ricoprire il ruolo della cavallerizza che si è infortunata, in quanto deve far fare bella figura al Circolo.

Dante riesce a portare dalla sua parte Flora e Beatrice, che si occupa della stesura del contratto definitivo tra Il Paradiso e gli americani. Ormai è fatta.

Attenzione anche a Irene, spiazzata dal fatto che presto potrebbe perdere l'appartamento nel quale abita: come farà senza un tetto sulla testa?

Veronica trova la foto di Ezio e Gloria: spoiler Il Paradiso delle signore 6

Vittorio e Tina sono sempre più vicini, specialmente dopo che Conti la farà cantare al grande magazzino per festeggiare la sua guarigione.

Occhio alle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che andranno in onda dal 17 al 21 gennaio: Veronica riesce a impossessarsi delle chiavi dell'appartamento di Gloria.

Senza pensarci troppo e decisa a scoprire la verità, Veronica si intrufola a casa di Gloria e scopre una foto che la ritrae con Ezio.

Sconvolta, Veronica mette Ezio al corrente della sua amara scoperta. Con le spalle al muro, Colombo non può fare altro che confessare la verità. Per la coppia sembra arrivato il momento dell'addio, dato che Zanatta non ha alcuna intenzione di perdonare Ezio.