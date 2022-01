Le puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 17 a venerdì 21 gennaio saranno imperdibili. Infatti nei prossimi episodi della fiction di Rai 1 verranno raccontate le vicende che ruotano attorno a Gloria Moreau, Ezio Colombo e Veronica Zanatta. La capocommessa lascerà Milano per andare a Firenze e nei giorni di assenza sarà Tina Amato a prenderà il suo posto. Nel frattempo la mamma di Gemma riuscirà a venire in possesso delle chiavi di casa di Gloria e, una volta giunta nell'abitazione, troverà una fotografia della capocommessa con Ezio.

A quel punto Zanatta capirà che Gloria è la moglie di Ezio: il confronto con il compagno sarà inevitabile.

Il Paradiso delle signore, puntate al 21 gennaio: Gloria va a Firenze, Ezio viene scoperto da Veronica

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore ci saranno importanti novità che riguarderanno Ezio. Infatti, le bugie raccontate nel corso degli anni dal direttore commerciale della Palmieri verranno scoperte. Infatti Veronica noterà comportamenti sospetti nel suo compagno e così, senza parlarne con lui, inizierà a indagare. Nel frattempo Gloria dovrà lasciare il lavoro a Milano per recarsi a Firenze. La capocommessa, nei giorni di assenza, verrà sostituita da Tina Amato.

Il Paradiso delle signore, episodi al 21 gennaio: Veronica trova una foto di Ezio con Gloria

Le bugie che Ezio ha raccontato alla sua fidanzata verranno scoperte nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore. Infatti nelle puntate che andranno in onda sul piccolo schermo dal 17 al 21 gennaio ci saranno colpi di scena che riguarderanno la vicenda.

Veronica, infatti, inizierà ad avere dei sospetti riguardo Ezio e Gloria, dopo avere visto strani atteggiamenti da parte del suo compagno. A quel punto la mamma di Gemma farà finta di niente, per non destare preoccupazione, ma inizierà a frugare fra le cose di Colombo in cerca della verità, ma verrà scoperta proprio da lui.

Il Paradiso delle signore, trame al 21 gennaio: Veronica scopre che Gloria è la moglie di Ezio

Veronica non si darà per vinta e continuerà a indagare e riuscirà a impossessarsi delle chiavi della casa di Gloria e si recherà nell’abitazione della capocommessa, dove troverà una foto di Colombo con Moreau e capirà la verità: Gloria è la moglie di Ezio. A quel punto la madre di Gemma affronterà il suo fidanzato e successivamente vorrà avere anche un chiarimento con Gloria. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire se per Ezio e Veronica ci saranno i fiori d’arancio o se per loro sarà la fine.