Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda fino al 4 febbraio 2022, in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese. Occhi puntati in primis sulle vicende di Gloria, la quale si ritroverà tra le sue mani una lettera minatoria che desterà non poche preoccupazioni. Dante, intanto, freme per chiudere al più presto gli accordi con gli americani, anche se il suo desiderio principale è quello di vendetta e rivalsa.

Anticipazioni Il Paradiso 6 al 4 febbraio: Gloria riceve una lettera anonima

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 che andranno in onda dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022, rivelano Gemma si ritroverà in una situazione decisamente più grande di lei, dato che per il grande amore che nutre nei confronti di sua mamma Veronica, rischierà di mettersi seriamente nei guai e di portare dolore a diverse persone.

La ragazza, infatti, dopo aver ascoltato la conversazione tra sua mamma Veronica e Gloria, deciderà di passare all'attacco dopo aver scoperto tutta la verità legata alla situazione con Ezio Colombo.

Per tale motivo, Gemma arriverà a spedire una lettera minacciosa, in forma anonima, a Gloria.

Un duro colpo per la capocommessa del Paradiso, la quale resterà a dir poco terrorizzata da tale missiva e, spaventata nel parlerà con il suo fidanzato amico Armando.

Ezio affronta Veronica: trame Il Paradiso 6 al 4 febbraio

Le trame de Il Paradiso delle signore 6 fino al 4 febbraio rivelano che, a quel punto Armando si metterà all'opera per iniziare le sue indagini e cercare di arrivare alla verità dei fatti su chi abbia scritto realmente quella missiva contenente minacce nei confronti della sua amica Gloria.

Intanto Gemma, si gode la sua soddisfazione al riparto dell'anonimato: non sa, però, che tale situazione sta prendendo un'altra piega e del tutto inaspettata.

In queste nuove puntate della soap opera, infatti, Ezio deciderà di essere sincero al 100% con Veronica e le racconterà i dettagli della sua relazione con Gloria, senza sapere che in questo modo finirà per peggiorare ancora di più la crisi che c'è con la sua futura moglie.

Dante vuole vendicarsi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 fino al 4 febbraio 2022, rivelano che Dante vorrà chiudere al più presto l'affare con gli americani, che vede coinvolti anche Vittorio e Umberto. Tuttavia, il vero obiettivo del giovane Romagnoli, sarà quello di vendicarsi.

Intanto Marco viene invitato a cena a casa dai Colombo ma la serata si rivelerà alquanto complicata. Intanto Sandro porta avanti la sua "battaglia" per cercare di riconquistare di nuovo Tina Amato.

Tina e Vittorio Conti vengono scoperti

Proprio per questo motivo, chiederà consigli ad Agnese e Vittorio ma, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera di Rai 1, scoprirà che tra Conti e la sua ormai ex Tina, è in corso una frequentazione.

Le trame de Il Paradiso 6 rivelano che il giovane Recalcati troverà un indumento di Tina a casa di Vittorio e, a quel punto non avrà più dubbi sul fatto che tra i due ci sia del tenero, tanto da scoprire tutta la verità sul loro rapporto.

Un duro colpo per Sandro che si sentirà in parte tradito dal suo amico Vittorio, al quale aveva chiesto dei consigli su come cercare di far colpo di nuovo sulla sua ex. Conti, a quel punto, non potrà fare a meno di essere chiaro e sincero con Sandro.