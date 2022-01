Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda durante il mese di febbraio 2022 in prima visione assoluta, si preannunciano scoppiettanti.

Occhi puntati in primis sul ritorno di Sandro Recalcati che tornerà in città per riconquistare la sua ex Tina ma ci sarà spazio anche per una new entry, Ferdinando, che avrà il volto dell'attore partenopeo Fabio Fulco.

Sandro ritorna e rivuole la sua ex Tina: anticipazioni Il Paradiso 6 di febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 che andranno in onda durante il mese di febbraio in prima visione assoluta, rivelano che Tina si ritroverà ad affrontare il ritorno in scena del suo ex Sandro, interpretato da Luca Capuano.

Dopo essere andata all'estero per inseguire il successo, Tina è da mesi rientrata a Milano da sola, senza il suo compagno Sandro.

Col passare delle settimane, la giovane figlia di Agnese ha cominciato a instaurare un rapporto speciale con Vittorio Conti e i due saranno sempre più complici nel corso delle nuove puntate della soap opera.

L'arrivo di Sandro, che sarà protagonista dal 28 gennaio e poi a seguire nelle puntate del mese di febbraio, sarà a dir poco scoppiettante, dato che l'uomo rimetterà in crisi Tina e cercherà di fare il possibile per riconquistare di nuovo la sua ex.

Arriva Ferdinando, la new entry de Il Paradiso delle signore 6 di febbraio

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del mese di febbraio, rivelano che ci sarà spazio anche per una new entry che farà parte del cast di questa stagione.

Trattasi dell'attore Fabio Fulco, che vestirà i panni di Ferdinando di Torrebruna, un ricco armatore che si trasferisce a Milano per affari.

Ferdinando è vedovo e, nel momento in cui metterà piede in città, incontrerà Ludovica Brancia, di cui rimarrà profondamente folgorato e affascinato. Riuscirà a mettere in crisi la love story tra Ludovica e Marcello?

Verrà svelato nella soap "strada facendo".

Ascolti sempre al top per la sesta stagione de Il Paradiso delle signore su Rai 1

Insomma le puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste per il mese di febbraio si preannunciano interessanti per i fan che, tutti i giorni, seguono le vicende dei vari protagonisti.

Un successo confermato costantemente dagli ottimi ascolti che la soap ottiene in daytime, con una media complessiva di oltre 2,2 milioni di spettatori e uno share che arriva a superare la soglia del 18%.

Numeri che, la maggior parte delle volte, permettono alla soap con protagonista Alessandro Tersigni, di avere la meglio nella gara Auditel della fascia pomeridiana, battendo la concorrenza Mediaset.