Cambio orario per Il Paradiso delle Signore 6 in vista della puntata di lunedì 24 gennaio. La programmazione della rete ammiraglia Rai subirà delle sostanziali modifiche nella giornata di lunedì, giorno in cui si svolgeranno le prime consultazioni alla Camera per decidere il nome del nuovo Presidente della Repubblica. Il palinsesto subirà degli stravolgimenti e a cambiare orario sarà anche la fortunata soap opera che tutti i pomeriggi appassiona una media di oltre due milioni di spettatori in daytime.

Cambio orario per Il Paradiso delle signore 6: la programmazione del 24 gennaio

Nel dettaglio, la programmazione de Il Paradiso delle signore per la giornata del 24 gennaio, subirà dei sostanziali cambiamenti.

Dalle 14:35, infatti, è previsto uno speciale del Tg 1 che seguirà in diretta le varie fasi riguardanti le consultazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica e di conseguenza, la soap non potrà andare in onda nella consueta fascia oraria dalle 15:55 alle 16:35 circa.

Cosa ne sarà de Il Paradiso delle signore nella giornata di lunedì 24 gennaio? La soap opera cambierà l'orario d'inizio e, eccezionalmente per questo inizio settimana, sarà trasmessa alle ore 13:55, ossia subito dopo il Tg 1 di pranzo, in onda dalle 13:30 in diretta sulla rete ammiraglia Rai.

Modifiche alla programmazione Rai del 24 gennaio: anticipa Il Paradiso, salta l'Eredità

Un cambio orario che riguarderà solo la puntata de Il Paradiso delle signore di lunedì 24 gennaio, dato che poi da martedì in poi, la programmazione tornerà ad essere quella usuale e standard.

Complice la messa in onda del lungo speciale del Tg 1 dedicato alle votazioni per il Presidente della Repubblica, nella giornata di lunedì 24 gennaio salterà anche l'appuntamento con La Vita in diretta condotto da Alberto Matano e nel preserale non ci sarà spazio per la messa in onda de L'Eredità, il game show condotto da Flavio Insinna.

Intanto, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 che presto andranno in onda su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: Tina rivede il suo ex Sandro

Spazio alle vicende sentimentali di Tina che, pur essendo sempre più complice con Vittorio Amato, si ritroverà a dover fronteggiare il ritorno a casa del suo compagno Sandro, di cui aveva perso le tracce.

L'uomo rimetterà piede in città dopo essere stato sollecitato da Agnese e, ovviamente, la sua presenza non passerà inosservata, dato che potrebbe mandare in tilt Tina, nonostante l'avvicinamento a Vittorio.

Occhi puntati anche sulle vicende di Veronica e Ezio: tra i due continuerà ad esserci un clima di gelo e, come se non bastasse, anche la giovane Gemma scoprirà quali sono i veri motivi di questi dissapori e cosa si cela dietro questa situazione di disagio che stanno vivendo in famiglia.