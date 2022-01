Proseguono le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 e secondo le anticipazioni giovedì 13 gennaio Ludovica (Giulia Arena) si troverà di fronte all'ultimatum di Flavia (Magdalena Grochowska), ma la ragazza dimostrerà di tenere molto a Marcello (Pietro Masotti). Armando (Pietro Genuardi), invece, convincerà Barbieri ad affrontare la signora Brancia, mentre Irene (Francesca Del Fa) continuerà a cercare una coinquilina. Marco (Moisé Curia) approfitterà di un infortunio della cavallerizza del Circolo per proporre a sua zia di sostituirla con Gemma (Gaia Bavaro) e quest'ultima sarà un po' titubante, ma accetterà di parlare con Adelaide (Vanessa Gravina).

Infine Vittorio (Alessandro Tersigni) prenderà una decisione sulla proposta degli americani, mentre Flora farà le valigie provocando una forte tristezza in Umberto.

Ludovica sceglierà l'amore di Marcello

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì 13 gennaio sarà molto ricca per i protagonisti e in particolare per Ludovica, che si troverà di fronte a una dura scelta. Flavia, infatti, si opporrà fermamente alla storia d'amore di sua figlia e Marcello e metterà la ragazza di fronte a un ultimatum: dovrà scegliere tra l'amore e la rendita di famiglia. Ludovica non si lascerà intimidire dalle parole di sua madre e dimostrerà di avere le idee molto chiare, scegliendo di anteporre l'amore agli interessi economici.

Marco riuscirà a convincere Gemma a parlare con Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

L'amicizia tra Marcello e Armando si confermerà ancora una volta preziosa, perché Ferraris convincerà il fidanzato di Ludovica ad affrontare Flavia e lui deciderà di agire. Nel frattempo a casa delle ragazze proseguiranno i colloqui di Irene per la ricerca della nuova coinquilina, che le possa permettere di rientrare nelle spese domestiche, mentre per Gemma si presenterà una nuova occasione.

La cavallerizza del Circolo subirà un infortunio e Marco penserà che sostituirla con Gemma potrebbe essere un'ottima soluzione, quindi proporrà a sua zia l'idea. La figlia di Veronica in un primo momento sarà reticente, perché l'equitazione per lei rappresenta un tasto dolente, ma poi si lascerà convincere e si confronterà con Adelaide.

Vittorio gestirà gli affari con gli americani: anticipazioni puntata di giovedì 13 gennaio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 della puntata di giovedì 13 gennaio raccontano che per Vittorio arriverà il momento di prendere una decisione importante che riguarda l'affare con gli americani. Nel frattempo Flora porterà avanti la sua decisione di lasciare villa Guarnieri e farà le valigie, ma Umberto non riuscirà affatto ad accettare questa scelta. Per il commendatore salutare Flora sarà una stretta al cuore e la tristezza si farà sentire prepotentemente.