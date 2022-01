Veronica scopre chi è Gloria nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore? Questa è una delle domande più gettonate dai telespettatori che seguono le trame della soap ambientata negli anni '60 a Milano. Ezio si è deciso, ha chiesto alla compagna di sposarlo. Ora ha una famiglia allargata e vuole regolarizzare la sua posizione. C'è però qualcosa che lo tormenta nel profondo e che lo divora: il senso di colpa nei confronti di Veronica per non averle detto tutta la verità su Gloria. La donna che deve stare al suo fianco per tutta la vita non merita di essere ingannata, non è giusto e non è una premessa sulla quale costruire un rapporto fatto di reciproca fiducia e rispetto.

E così, il signor Colombo pensa che sia giunta l'ora di scoprire le carte. Chi, invece, non ha più bisogno di nascondersi è Ludovica. Suo malgrado, mamma Flavia la coglie in flagrante con Marcello. Le conseguenze saranno tremende.

Il Paradiso delle Signore 6 anticipazioni: Flora volatilizzata nel nulla

La giovane Ravasi ha deciso di trascorrere le vacanze natalizie in America. Ora è tempo di rientrare a Milano e, ancora prima di fare le valigie, al grande magazzino arriva un'allettante proposta per lei.

Vittorio prova a mettersi in contatto con Flora, ma sembra essersi volatilizzata nel nulla.

Nel frattempo, Irene si rende conto di non poter sostenere le spese condominiali dopo l'addio di Stefania.

Decide così di cercare una nuova coinquilina, ma l'impresa si rivela più difficile del previsto.

Marcello e Ludovica colti in flagrante da Flavia

Continuando con le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 6, ci saranno delle importanti novità per una delle coppie più amate che, a dispetto delle convenzioni sociali del tempo, ha scelto di seguire il cuore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Parliamo ovviamente di Ludovica e Marcello.

Flavia è tornata inaspettatamente a Milano e ha intuito che la figlia le stesse nascondendo qualcosa. La prova arriva inesorabile, visto che coglie in flagrante la figlia con Barbieri.

Ezio vuole dire la verità a Veronica su Gloria: spoiler Il Paradiso delle Signore 6

Zia Ernesta ed Ezio hanno parlato del documento della presunta morte di Gloria che serve per dimostrare che Colombo è vedovo.

Qualcuno li ha spiati e il segreto della misteriosa Moreau rischia di venire a galla.

Proprio per evitare che la situazione diventi ingestibile, Ezio penserà di vuotare il sacco. Le anticipazioni della puntata Il Paradiso delle Signore 6 che andrà in onda il 10 gennaio raccontano che Colombo sarà pronto a svelare a Veronica la vera identità di Gloria. Che senso ha mentire alla donna che ha scelto di avere al suo fianco per tutta la vita? Staremo a vedere se Ezio manterrà il suo buon proposito.