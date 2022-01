Continuano ad appassionare il pubblico di Rai 1 le puntate de Il Paradiso delle Signore 6. Che cosa succederà tra Tina e Vittorio, ora che Sandro ha chiesto ospitalità a Conti? Recalcati ha deciso di rimanere a Milano, vuole riconquistare la moglie, spinto anche da Agnese, a conoscenza della verità. Una disattenzione di Tina sarà determinante per l'evolversi delle trame. Nel frattempo, Umberto è sempre più in ansia per la scomparsa di Adelaide, che sembra essersi volatilizzata nel nulla dopo l'interrogatorio in Tribunale in merito al caso Ravasi.

Evidentemente, la contessa gli ha mentito sulla sua partenza.

Umberto teme per la sorte di Adelaide: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 raccontano che la contessa dovrà attraversare un lungo periodo buio, dopo la sua decisione inaspettata di lasciare Milano. La stessa Vanessa Gravina aveva annunciato nelle sue precedenti interviste che la contessa sarebbe stata scoperta e che, costretta dalle circostanze, sarebbe uscita di scena per un po' di tempo.

Già nervoso di suo per le sorti di Adelaide, Umberto non reagirà affatto bene alla proposta di Dante Romagnoli in merito all'affare con gli americani che sta dando non pochi rompicapi anche a Vittorio e Beatrice.

Sandro trova il foulard di Tina sotto il letto di Vittorio

Nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore, ci saranno svolte importanti nel rapporto tra Tina e Vittorio, che si sono lasciati andare alla passione.

Vittorio, seppur con un certo imbarazzo, ha accettato di ospitare a casa sua Sandro, dato che resterà a Milano per tentare di rimettere a posto le cose con la moglie, all'oscuro di quanto stia succedendo proprio sotto i suoi occhi.

Tina e Vittorio sono pronti a raccontare tutto a Recalcati, stanchi di mentire. Tuttavia, un segno del destino sembra arrivare al momento giusto: Sandro trova il foulard della moglie sotto il letto di Conti.

Gloria impaurita dalla lettera minatoria, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Gemma, saputa la verità su Ezio e Gloria, ha voluto vendicarsi della capocommessa scrivendole una lettera minatoria nella quale promette di rivelare tutto il suo passato.

Se la povera Moreau venisse scoperta, sarebbe un disastro. Consapevole di questo, Gemma si bea del suo vile gesto.

Ezio e Veronica, già in crisi per quanto successo, sono molto preoccupati per la missiva all'indirizzo di Gloria. Che cosa succederebbe se si venisse a sapere che è stata proprio Gemma a scriverla? La tensione a casa Colombo è altissima e lo sarà ancora di più nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, quando Zanatta inizierà a capire che è stata Gemma a mettere nei guai Gloria.