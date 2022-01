Il Paradiso delle signore 6 continua con nuove puntate ed emozioni per i telespettatori della soap in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì: secondo le anticipazioni di martedì 8 febbraio l'attenzione sarà concentrata sulla famiglia Colombo. La lettera ricevuta da Gloria (Lara Komar), infatti, avrà delle ripercussioni anche sul rapporto tra Ezio (Massimo Poggio) e Veronica, perché l'uomo si avvicinerà di più alla capo commessa e Gemma si sentirà in colpa. Occhi puntati anche su Marco che penserà a come poter aiutare Adelaide (Vanessa Gravina) e alleggerire la sua posizione con la polizia: per questo motivo chiederà la collaborazione di Flora (Lucrezia Massari).

Infine, Ferdinando (Fabio Fulco) sarà molto colpito da Ludovica (Giulia Arena), mentre Sandro farà una sorpresa a Tina (Neva Leoni) con l'aiuto di Vittorio (Alessandro Tersigni), ma la donna reagirà male.

Gemma si sentirà in colpa per la lettera a Gloria

Martedì 8 febbraio al Paradiso delle signore 6 sarà una giornata importante per Gemma che si renderà conto delle conseguenze delle sue azioni. La figlia di Veronica capirà di aver sbagliato a minacciare Gloria, anche perché noterà che Ezio si riavvicinerà molto alla capo commessa, ancora molto provata per la lettera anonima ricevuta. L'iniziativa di Gemma per salvare la famiglia di sua madre, quindi, si rivelerà controproducente per il suo obiettivo di riportare la serenità a casa Colombo.

Marco penserà a come aiutare Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nel frattempo, dopo aver parlato con Umberto, Marco capirà che sua zia è in seria difficoltà ed è al centro dei sospetti della polizia. Il giornalista si rivelerà molto furbo e studierà un modo per distogliere l'attenzione delle forze dell'ordine su sua zia e per mettere in pratica il suo piano chiederà la collaborazione di Flora.

La stilista accetterà di mettere da parte il passato per aiutare la contessa?

Sandro farà una sorpresa a Tina: anticipazioni puntata di martedì 8 febbraio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di martedì 8 febbraio rivelano che l'arrivo di Ferdinando Torrebruna al Circolo porterà diverse novità. Nell'esclusivo club, l'uomo incontrerà molte persone, ma sarà particolarmente affascinato da Ludovica che sin dal primo momento attirerà la sua attenzione.

Sandro, invece, determinato a riconquistare il cuore di Tina organizzerà una sorpresa a sua moglie con l'aiuto di Vittorio Conti. L'iniziativa, tuttavia, non porterà al risultato sperato e si rivelerà un fallimento, perché la figlia di Agnese reagirà molto male alla sorpresa di suo marito e resterà ferma sulle sue posizioni.