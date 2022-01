Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda sul piccolo schermo nella giornata di giovedì 13 gennaio ci saranno importanti novità. Infatti, Marco di Sant'Erasmo parlerà con Adelaide di Gemma e il giornalista chiederà alla contessa di dare un'opportunità a Zanatta come cavallerizza al Circolo. Successivamente, la figlia di Veronica avrà un confronto con la zia del suo fidanzato. Nel frattempo, ci saranno colpi di scena anche per Ludovica che, non volendo assecondare sua mamma, sceglierà di continuare la sua relazione con Marcello.

Il Paradiso delle signore, trama 13/1: Marco parla con Adelaide di Gemma

Al Circolo ci sarà un imprevisto. Infatti, nell'episodio de Il Paradiso delle signore che verrà trasmesso in televisione il 13 gennaio, una cavallerizza si infortunerà. A quel punto, Marco di Sant'Erasmo parlerà con Adelaide e le dirà di avere un'idea su chi potrebbe sostituire la ragazza a cavallo. Sapendo del passato della sua compagna e della sua passione per l'equitazione, il giornalista proporrà alla contessa di permettere a Zanatta di prendere il posto della ragazza infortunata.

Il Paradiso delle signore, episodio del 13/1: Gemma accetta di confrontarsi con Adelaide

Dopo avere esposto a sua zia la sua soluzione al problema che si è presentato al Circolo, Marco parlerà con Gemma.

A quel punto, la giovane Zanatta avrà dei dubbi in merito all'idea del giornalista ma, alla fine, accetterà la proposta che gli è stata fatta. Infatti, dopo l'iniziale reticenza, la figlia di Veronica accetterà di confrontarsi con Adelaide. Le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 13 gennaio, però, non rivelano cosa si diranno la contessa e la Venere e se le due donne troveranno un accordo e daranno seguito alla proposta di Marco.

Il Paradiso delle signore, puntata del 13/1: Ludovica è pronta a rinunciare alla sua rendita

Nel frattempo, Ludovica avrà problemi familiari. Infatti, il ritorno di sua madre Flavia a Milano ha scombussolato la sua vita. Infatti, Brancia ha dovuto terminare la sua convivenza con Marcello. Dopo che sua mamma ha scoperto la relazione con il barista della Caffetteria, Ludovica sarà intenzionata a non interrompere la sua relazione con Barbieri e, per amore, sarà disposta anche a rinunciare alla sua rendita.

Inoltre, nel corso dell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo il 13 gennaio, verranno trattate anche le vicende di altri personaggi. A tal proposito, Irene cercherà una nuova coinquilina, mentre Flora farà le valigie per lasciare la casa di Adelaide e Umberto. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore per scoprire se Adelaide permetterà a Gemma di diventare una cavallerizza del Circolo.