Proseguono le puntate e le trame de Il Paradiso delle Signore 6 su Rai 1. Le anticipazioni degli episodi di gennaio 2022 si concentrano di nuovo su Vittorio, che sembra aver messo da parte l'iniziale interesse per Tina. Conti forse ha capito di provare per lei solo un sincero affetto, ed è pronto comunque a prendersene cura come ha promesso ad Agnese nel periodo più buio della sua vita. Sappiamo che tra non molto farà capolino una nuova donna per Vittorio che lo farà innamorare e che, con tutta probabilità, appartiene al suo passato. Ci sarà un colpo di scena oppure Conti ha già vicino la donna che lo potrebbe far felice?

Se sul piano sentimentale le premesse sono ottime, altrettanto non si può dire di quello lavorativo. Vittorio si troverà infatti in grande difficoltà a fronte di un'inaspettata richiesta da parte dei clienti americani. Occhio anche a Flora, che prenderà una decisione molto importante e che avrà serie conseguenze anche su altre persone a lei vicine.

Il Paradiso delle Signore 6 puntate gennaio 2022: Conti in grande difficoltà

Tutto avrà inizio quando i clienti degli Stati Uniti - con i quali il grande magazzino collabora da tempo - faranno un'importante proposta a Vittorio e al suo staff. Si tratta di un'occasione unica, ma le cose non sono così semplici.

Dopo l'iniziale entusiasmo, dote che contraddistingue il vulcanico Conti, ecco che ci si dovrà confrontare con la realtà.

La ditta Palmieri, che produce i tessuti per il Paradiso, non sembrerà essere in grado di sostenere i pesanti ritmi richiesti dagli americani.

Vittorio si troverà così nei guai e, come se non bastasse, il ritardo di Flora sul posto di lavoro peggiorerà la situazione. La stessa giovane Ravasi, una volta tornata operativa, si renderà conto che Vittorio ha fatto il passo più lungo della gamba.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Flora ingannata da Umberto? Spoiler Il Paradiso delle Signore

La giovane Ravasi tenterà di dare una mano a Vittorio, ma non sarà affatto semplice. In più, Flora dovrà anche pensare al suo futuro.

Flora, tornata dall'America, non avrà più intenzione di restare a Villa Guarnieri e lo farà presente a Umberto e Adelaide. La contessa ne sarà felice, ma il commendatore sprofonderà in una mesta malinconia: che si sia innamorato di lei?

Come svelano le anticipazioni delle puntate della prossima settimana de Il Paradiso delle Signore, Umberto scriverà una lettera a Flora nella quale le spiegherà come è morto Achille. Dopo averla letta, lei resterà alla villa. Ci chiediamo se ciò che ha raccontato Guarnieri corrisponda a verità, dato che non è la prima volta che lui e Adelaide hanno ingannato Flora in merito a Ravasi.

Certo è che le trame si complicheranno e che gli inquirenti continueranno a indagare sul caso, arrivando presto a una sconvolgente scoperta che metterà nei guai Adelaide.