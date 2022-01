I nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle signore 6 riserveranno molte sorprese all'affezionato pubblico della soap in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1. Secondo le anticipazioni della puntata di martedì 25 gennaio, Stefania (Grace Ambrose) chiederà a Gemma (Gaia Bavaro) un'intervista per il nuovo numero della rivista Paradiso Market, mentre Dante (Luca Bastianello) e Beatrice (Caterina Bertone) saranno sempre più vicini grazie al nuovo lavoro. Agnese (Antonella Attili) invece, sempre più in ansia per la vita sentimentale di sua figlia, proverà a intromettersi tra lei e Vittorio (Alessandro Tersigni), andando contro i consigli di Armando (Pietro Genuardi).

Tuttavia Tina (Neva Leoni) deciderà di affrontare direttamente sua madre e le parlerà di quello che è successo tra lei e Conti.

Dante si aprirà con Beatrice

Sarà una puntata importante quella di martedì 25 gennaio a Il Paradiso delle signore 6, che vedrà nascere un nuovo rapporto tra Beatrice e Dante. I due collaboratori di Vittorio, infatti, inizieranno a lavorare fianco a fianco per gli affari con gli americani e giorno dopo giorno saranno sempre più complici. Romagnoli troverà nella cognata di Vittorio una confidente e si aprirà con lei, raccontandole parte della sua vita. Agnese, invece, non potrà fare a meno di pensare ai suoi sospetti su Tina e Vittorio e sarà molto preoccupata per la figlia.

Agnese in ansia per i sentimenti di Tina: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

La puntata de Il Paradiso delle signore 6 di martedì 25 gennaio vedrà tra i protagonisti Agnese, che sarà sempre più in ansia per il matrimonio di Tina. Alla sarta, infatti, non sfuggirà la complicità sempre più evidente tra lei e Vittorio e una loro relazione potrebbe compromettere per sempre il rapporto con Sandro Recalcati.

Per questo motivo la signora Amato andrà contro il parere di Armando e proverà a intromettersi tra sua figlia e il dottor conti.

Stefania chiederà di intervistare Gemma: anticipazioni puntata di martedì 25 gennaio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 di martedì 25 gennaio rivelano che le paure di Agnese si faranno certezza, quando sarà proprio Tina a voler affrontare sua madre ed essere chiara con lei.

La giovane cantante racconterà alla sarta del Paradiso quello che è accaduto tra lei e Vittorio qualche giorno prima. Come reagirà Agnese? Sicuramente sapere che sua figlia ha baciato il dottor Conti non le farà piacere, perché questo episodio potrebbe rovinare per sempre il matrimonio con Sandro Recalcati. Ci saranno novità anche per Gemma, che riceverà da Stefania una bella proposta. La figlia di Ezio, infatti, chiederà alla ragazza di realizzare un'intervista per il Paradiso Market e parlare del suo nuovo ruolo di cavallerizza del Circolo.