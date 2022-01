Venerdì 14 gennaio al Paradiso delle signore 6 si concluderà una settimana molto importante per i protagonisti della soap italiana in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle 15:55. Secondo le anticipazioni della puntata, Ernesta (Pia Engleberth) annuncerà la sua partenza mentre Ezio (Massimo Poggio) otterrà il certificato di morte di Gloria (Lara Komar). Umberto (Roberto Farnesi) non accetterà che Flora (Lucrezia Massari) lasci la villa e per farla restare le scriverà una lettera spiegandole tutto quello che è accaduto a suo padre Achille Ravasi (Roberto Alpi).

Infine, Maria (Chiara Russo) scoprirà che Irene (Francesca Del Fa) sta cercando un'inquilina a sua insaputa e non la prenderà bene, mentre Vittorio (Alessandro Tersigni) rivendicherà la sua decisione sull'affare con gli americani, ma a sorpresa arriverà Dante Romagnoli (Luca Bastianello).

Il gesto di Umberto colpirà Flora

La puntata de Il Paradiso delle Signore 6 di venerdì 14 gennaio vedrà protagonista Umberto che pur di non far partire Flora deciderà di mettere nero su bianco tutto quello che è accaduto con Achille Ravasi per dissipare ogni dubbio. Dopo il gesto di Guarnieri che risponderà a tutte le sue domande, la stilista deciderà di restare. Nel frattempo, Vittorio rivendicherà la sua decisione sull'affare con gli americani, ma accadrà qualcosa che non si sarebbe mai aspettato.

Irene deluderà Maria con il suo atteggiamento: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Al Paradiso delle signore 6, venerdì 14 gennaio ritornerà un personaggio che ha creato non pochi problemi a Vittorio Conti: si tratta di Dante Romagnoli. Cosa avrà spinto l'imprenditore a ritornare a Milano? Nel frattempo, a casa delle ragazze il clima non sarà dei migliori perché Maria scoprirà che Irene sta cercando una coinquilina.

A ferire la signorina Puglisi non sarà tanto la decisione della venere bionda, quanto il fatto che non sia stata interpellata in merito e non reagirà affatto bene.

Il certificato di morte di Gloria sarà disponibile: anticipazioni puntata di venerdì 14 gennaio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di venerdì 14 gennaio rivelano che la zia Ernesta annuncerà la sua partenza: il suo soggiorno a Milano è terminato.

Ezio, tuttavia, potrà ricominciare a progettare il suo matrimonio con Veronica, perché riuscirà ad ottenere il certificato di morte di Gloria e nessun impedimento burocratico potrà ostacolare i suoi progetti futuri. Per il signor Colombo, ormai, il passato sembrerà essere una porta definitivamente chiusa e il suo unico obiettivo sarà costruire una nuova famiglia con Stefania, Veronica e sua figlia Gemma.