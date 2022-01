La puntata de Il Paradiso delle signore di venerdì 14 gennaio 2022 chiude la settimana di programmazione ma lasciando i telespettatori in attesa di risposte. Un ritorno inatteso e un gesto di Umberto cambieranno completamente le dinamiche della soap regina di ascolti su Rai 1. L'episodio andrà in onda come di consueto alle 15:55 e potrà essere vista in replica su RaiPlay.

Il Paradiso delle Signore 6 puntata 85 venerdì 14 gennaio 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore raccontano che sarà tempo per zia Ernesta di lasciare Milano.

Ormai ha fatto il suo dovere, anche se consapevole del dolore di Gloria davanti alla decisione di Ezio e Veronica di convolare a nozze.

Nel frattempo, ci sarà un'atmosfera piuttosto tesa a casa delle Veneri. Irene sta cercando una nuova coinquilina, visto che non riesce più a far fronte alle spese dopo il trasferimento di Stefania. Maria, già in ansia per il suo matrimonio con Rocco (che pare scomparso nel nulla) non la prende bene. Essendo una sua amica, avrebbe almeno potuto avvisarla. piuttosto che metterla davanti al fatto compiuto.

Umberto racconta a Flora come è morto Achille

Tiene ancora banco il mistero sulla morte di Achille, che non trova soluzione sin dalla precedente stagione de Il Paradiso delle Signore.

Flora e Cosimo sono stati sul punto di scoprire la verità, ma Adelaide e Umberto sono riusciti in entrambi i casi a spuntarla, tenendo ben custodito il loro segreto.

Le cose però si sono complicate dopo il bacio tra Flora e Umberto. A quanto pare, il bel commendatore non ha dimenticato quel momento come si era promesso di fare.

La giovane Ravasi ha deciso di lasciare la villa e Guarnieri sente una stretta al cuore.

Pur di non perderla, Umberto prende carta e penna e le scrive una lettera nella quale troverà le risposte che tanto ha cercato. Dopo averla letta, Flora sceglie di restare a villa Guanieri.

Ezio e Veronica pronti al matrimonio: spoiler Il Paradiso delle signore 6

Al grande magazzino, Vittorio rivendica la sua decisione in merito all'affare con gli americani. La situazione è delicata e lo sarà ancora di più dopo che a Milano tornerà a sorpresa Dante Romagnoli: che cosa lo ha spinto a rientrare in città?

Infine, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 svelano che Ezio potrà sposarsi. Ebbene sì, il signor Colombo ha ottenuto il certificato della presunta morte di Gloria che gli permette di convolare a nozze con Veronica.

Ma siamo proprio sicuri che ci sarà questo matrimonio? Non si esclude che Ezio possa trovare il coraggio di raccontare alla futura consorte la verità su Gloria, rischiando il tutto per tutto. Staremo a vedere.