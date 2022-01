Prosegue l'appuntamento settimanale con la fortunata soap di Rai1 Il Paradiso delle Signore. Un nuovo episodio verrà trasmesso giovedì 20 gennaio 2022 e le anticipazioni da poco diffuse confermano che non mancheranno i colpi di scena. Lo strano comportamento di Veronica renderà irrequieta Gemma. La ragazza si preparerà ad affrontare il suo primo appuntamento a Villa Guarnieri, per discutere del suo nuovo impiego come cavallerizza del Circolo. Intanto Dante affiancherà Beatrice nella realizzazione del contratto di collaborazione tra Il Paradiso e la nuova azienda americana.

Romagnoli cercherà così di conquistare la massima fiducia della signora Conti. Intanto Veronica deciderà di affrontare Ezio, raccontandogli di aver scoperto del suo legame con Gloria Moreau. La donna mostrerà al signor Colombo la foto che recuperato nell'appartamento della capo commessa, che ritrae Ezio molto giovane in compagnia di Gloria.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Veronica pensa alla foto che ritrae Ezio insieme a Gloria

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 20/1, rivelano nel dettaglio che Veronica sarà ancora sotto shock dopo aver visto a casa di Gloria la foto che ritraeva il suo compagno insieme alla signorina Moreau. Tuttavia la madre di Gemma cercherà in tutti i modi di far finta di niente ma continuerà a soffrire nel suo inconscio.

Non sarà facile per la Zanatta accettare le menzogne che per tutti questi mesi Ezio le ha raccontato. Nel frattempo al grande magazzino, Dante e Beatrice si metteranno al lavoro per redigere il contratto con gli americani. Approfittando di questa collaborazione, l'ex amante di Marta Guarnieri cercherà in tutti i modi di conquistare la fiducia della cognata di Vittorio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Paradiso 6, Gemma viene convocata a Villa Guarnieri

Nel corso dell'ottantanovesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso giovedì 21 gennaio 2022, Gemma riceverà la convocazione della contessa. La figlia di Veronica deciderà di mettere da parte il passato e affrontare questa nuova esperienza, in memoria del suo defunto padre.

Tuttavia la signorina Zanatta si recherà a Villa Guarnieri per incontrare Adelaide e parlare di questo nuovo progetto lavorativo. Prima di recarsi nella tenuta della contessa, la giovane Venere non potrà fare a meno di notare lo strano comportamento della madre. Veronica sarà angosciata per le bugie raccontate da Ezio e farà preoccupare molto la figlia. Stanca di nascondere quanto scoperto tra il suo compagno e Gloria, la signora Zanatta deciderà di affrontare Ezio con la verità che ha tragicamente scoperto.