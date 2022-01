Prosegue l'appuntamento con la soap di Rai1 Il Paradiso delle Signore. L'ultimo episodio settimanale andrà in onda venerdì 21 gennaio 2022 e le anticipazioni da poco diffuse confermano che non mancheranno i colpi di scena. Grazie al sostegno di Vittorio, Tina riuscirà finalmente a cantare. Pieni di felicità i due si avvicineranno sempre di più. Nel frattempo Veronica non riuscirà a metabolizzare quanto appreso da Ezio, circa la vera identità di Gloria. Nonostante farà di tutto per farsi perdonare, la mamma di Gemma deciderà di confrontarsi faccia a faccia con la signorina Moreau.

Intanto Irene scoprirà che la casa dove vive da anni in compagnia delle sue colleghe verrà messa in vendita. In atelier invece si lavorerà per la nuova collezione a marchio Paradiso che dovrà soddisfare le esigenze degli americani.

Il Paradiso delle Signore, Irene scopre che il suo appartamento è in vendita

Nel corso del novantesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso su Rai1 venerdì 21 gennaio 2022, Gemma continuerà a porsi domande circa lo strano comportamento della madre. La giovane Venere non vedeva da anni la madre così triste e angosciata, soprattutto adesso che il suo matrimonio con Ezio si avvicina. Nel frattempo Irene apprenderà che l'appartamento dove vive da anni insieme a Maria e Stefania sarà messo in vendita.

La ragazza sarà molto triste per quanto scoperto e temerà di rimanere senza un tetto dove abitare. La Cipriani cercherà in tutti i modi di convincere la giovane sarta a temporeggiare con il suo trasferimento per Roma, in maniera tale da trovare una soluzione. Dopo aver concluso l'affare con gli americani, al grande magazzino si lavorerà sodo per la realizzazione della nuova collezione.

Sarà una collezione decisiva, destinata a soddisfare tutte le richieste da parte dei clienti statunitensi.

Il Paradiso 6, Ezio supplica perdono a Veronica

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda su Rai1 il 21/1, rivelano nel dettaglio che a casa Colombo si respirerà un'atmosfera di forte tensione.

Veronica sarà sommersa dall'angoscia circa le bugie apprese dal compagno, mentre Ezio proverà in tutti i modi a rassicurare la donna dicendole di amare solo lei. A pochi mesi dal loro matrimonio però, sembrerà che qualcosa nel rapporto tra Ezio e Veronica si sia rotto. Un duro confronto vedrà come protagoniste Gloria e la signorina Zanatta. Nel frattempo Vittorio riuscirà finalmente a far cantare Tina. Dopo l'intervento a fronte della sua malattia alle corde vocali, la giovane Amato proverà l'emozione del momento e questo la farà avvicinare sempre di più a Conti.