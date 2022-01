Con la puntata che verrà trasmessa lunedì 31 gennaio 2022, inizierà una nuova settimana di colpi di scena all'interno del grande magazzino di moda milanese. Le anticipazioni rivelano che durante il prossimo appuntamento de Il Paradiso delle Signore non mancheranno le sorprese. Sandro si rivolgerà ad Agnese per chiederle un consiglio su come riconquistare Tina. Quest'ultima deciderà di parlare con Vittorio e entrambi decideranno di prendersi una pausa per capire quale sarà la cosa migliore da fare. Intanto, Gemma noterà lo strano comportamento della signorina Moreau in seguito alla lettera ricevuta e non potrà esserne che felice.

Nel frattempo, Umberto scoprirà che la contessa avrà inventato una scusa per giustificare la sua partenza. Tuttavia, il commendatore proverà in tutti i modi di rintracciare la cognata per convincerla a tornare a casa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Guarnieri in crisi a causa di Adelaide

Nel corso della novantaseiesima puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 31 gennaio 2022, Sandro rivelerà a Vittorio di non avere intenzione di lasciare Milano. L'ex marito di Tina vorrà prima sistemare la situazione con sua moglie e successivamente prendere una decisione. Convinto di voler riconquistare a tutti i costi la giovane, Recalcati chiederà un consiglio ad Agnese. Essendo al corrente della relazione extra coniugale tra la figlia e il direttore del grande magazzino, la sarta cercherà di non esporsi più di tanto per evitare ulteriori problemi.

A Villa Guarnieri, intanto, Umberto sarà molto preoccupato, dopo aver appreso che Adelaide gli avrà mentito circa la sua inaspettata partenza. Il padre di Marta farà di tutto per convincere la contessa a tornare a Milano.

Il Paradiso 6, Gemma soddisfatta dopo aver scritto la lettera a Gloria

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, trasmesso su Rai1 il 31/1, rivelano nel dettaglio che Gloria sarà molto preoccupata dopo aver letto la lettera minatoria.

La donna temerà che qualcuno possa aver scoperto la sua vera identità e che voglia denunciarla pubblicamente. Ad accorgersi dello stato d'animo della capo commessa sarà Gemma: la figlia di Veronica sarà soddisfatta nel vedere la signorina Moreau angosciata. La compagna di Ezio, intanto, sarà all'oscuro del fatto che la ragazza sta sabotando Gloria temendo che possa rovinare il rapporto tra Veronica e il padre di Stefania.

L'inaspettato ritorno di Sandro provocherà imbarazzo tra Tina e Vittorio. Nonostante i sentimenti che continueranno a provare l'una per l'altro, i due amici decideranno di prendersi del tempo per capire come risolvere questa situazione.