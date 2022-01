Prosegue l'appuntamento con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Un nuovo episodio andrà in onda su Rai 1 venerdì 7 gennaio 2022 e le anticipazioni confermano che non mancheranno i colpi di scena.

In particolare Fiorenza rivelerà a Flavia che sua figlia Ludovica è fidanzata con Marcello. Intanto Ernesta sarà preoccupata per la testimonianza che dovrà effettuare in Tribunale per ottenere il certificato di morte di Gloria. La signora ne parlerà con Ezio, ma qualcuno (la cui identità non è resa nota dagli spoiler) spierà la loro conversazione.

Nel frattempo Salvatore inviterà a casa Anna per presentarla ufficialmente come la sua fidanzata.

Marco Di Sant'Erasmo invece proverà in tutti i modi di convincere Gemma a tornare a cavalcare.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Ludovica triste a causa della madre

Nel corso dell'ottantesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso su Rai1 il 7 gennaio, zia Ernesta nutrirà dei dubbi in merito alla dichiarazione di presunta morte della signorina Moreau. Per ottenere questo certificato, la zia di Stefania dovrà testimoniare davanti a un giudice. Tuttavia la donna deciderà di confrontarsi con Ezio per cercare di trovare una soluzione.

Nel frattempo Ludovica si sentirà sempre più in difficoltà con la madre.

La presenza della donna a Villa Bergamini renderà triste la contessina che farà fatica a tenere nascosta la sua relazione con Marcello. Flavia intanto non sembrerà intenzionata a lasciare presto Milano. Per questo motivo la giovane Montalto non saprà come gestire questa situazione, nel frattempo il fidanzato dovrà ancora alloggiare a casa di Ferraris.

Il Paradiso 6, Fiorenza si vendica di Ludovica

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda il 7/1, rivelano nel dettaglio che Anna riceverà un invito da parte di Salvatore. Il titolare della caffetteria vorrà che la sua fidanzata vada a casa Amato per le presentazioni ufficiali. La giovane contabile non esiterà ad accettare l'invito e sarà pronta per conoscere meglio la famiglia del suo fidanzato.

Intanto, dopo aver preso parte a un evento al Circolo, Marco inizierà a spronare Gemma a riprendere i corsi di equitazione. Per la giovane Zanatta sarà doloroso tornare a cavallo e rivivere i momenti del passato.

Per vendicarsi di Ludovica, Fiorenza rivelerà a Flavia della relazione tra Marcello e la contessina. La madre della Brancia rimarrà alquanto turbata dalla notizia.

Infine Ezio e zia Ernesta continueranno a parlare della questione legata al certificato di morte di Gloria. Dovrà essere un dialogo segreto ma qualcuno (ancora ignoto) li spierà, apprendendo così tutta la verità sul passato della signora Moreau ed Ezio.