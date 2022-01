Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily per l'episodio n° 103 della sesta stagione - in onda il 9 febbraio - raccontano che Tina (Neva Leoni) scoprirà che non è la prescelta per recitare nel musicarello di Brivio (Sebastiano Gavasso).

Flora (Lucrezia Massari), intanto, sceglierà di deporre in favore dei Guarnieri in questura, nell'ambito dell'inchiesta sul decesso di suo padre. Nel frattempo Stefania (Grace Ambrose) noterà un certo nervosismo nella sorellastra Gemma (Gaia Bavaro).

Dante (Luca Bastianello), infine, sarà più che mai intenzionato a sottrarre l'atelier a Vittorio (Alessandro Tersigni) e al commendatore Umberto (Roberto Farnesi).

Tina apprenderà che non è la prescelta per recitare nel musicarello di Brivio

Le trame della soap opera italiana per la puntata di mercoledì 9 febbraio anticipano che Salvatore (Emanuel Caserio) e la madre Agnese (Antonella Attili) decideranno di schierarsi dalla parte di Sandro (Luca Capuano), provando a dare manforte a Recalcati nel tentativo di conquistare nuovamente Tina.

La cantante, però, si mostrerà ferma sulle proprie posizioni. La giovane Amato, inoltre, scoprirà di non essere stata scelta per recitare nel musicarello di Brivio.

Flora sceglie di deporre in favore dei Guarnieri in questura

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 per l'episodio di mercoledì 9 febbraio rivelano che la Flora, dopo aver ascoltato l'idea di Marco (Moisè Curia) per far allentare il focus della polizia sulla contessa Adelaide (Vanessa Gravina) in merito alla morte di Ravasi, opererà una scelta tanto delicata quanto inaspettata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La giovane stilista del grande magazzino milanese, difatti, sceglierà di deporre in questura in favore dei Guarnieri, sebbene tale azione andrà inevitabilmente a screditare l'immagine del suo defunto padre Achille (Roberto Alpi).

Dante vorrebbe sottrarre il Paradiso al commendatore Umberto e a Vittorio

Gli spoiler della fiction daily per la puntata di mercoledì 9 febbraio svelano che l'insofferenza (mista a nervosismo) di Gemma non passerà inosservata a Stefania, la quale cercherà pian piano di entrare sempre più in sintonia con la sorellastra.

Molto meno nobili, invece, saranno gli intenti di Dante, soprattutto dopo che l'affare con gli Americani si evolverà in un nulla di fatto. Romagnoli, però, non mollerà affatto la presa e sembrerà divenire ancor più determinato a sottrarre l'atelier al commendatore Umberto e a Vittorio.