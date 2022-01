Ci sono delle novità riguardanti uno dei personaggi più amati de Il Paradiso delle Signore. Purtroppo questi sono dei tempi estremamente incerti e sempre più celebrità si ritrovano a dover fare i conti con il Covid, che ha messo tutto il mondo in ginocchio. Uno degli attori recentemente risultato positivo, ed è per questo che non si intravede sul set per girare le nuove puntate della daily soap di Rai 1, è Pietro Masotti, ossia l'interprete di Marcello Barbieri. Ad annunciare questa notizia è stato lo stesso attore.

L'interprete di Marcello ne Il Paradiso delle Signore rivela cosa gli è successo

Da alcuni giorni gli attori de Il Paradiso delle Signore hanno concluso le vacanze natalizie e sono tornati sul set per registrare le nuove puntate. Tra tutti loro, però, a non presentarsi è stato Pietro Masotti. Naturalmente l'assenza dell'interprete di Marcello Barbieri non è passata inosservata ai fan più attenti della soap opera italiana, i quali si sono prontamente domandati se gli fosse successo qualcosa.

A fugare ogni minuscolo dubbio ci ha pensato Pietro stesso, mediante le storie su Instagram. "Sono positivo dal giorno 3 (gennaio, ndr), ma solo positivo", inizia così il discorso in cui Masotti ha annunciato di essere risultato positivo al Covid e che attualmente si trova in quarantena.

L'attore barese, originario di Rutigliano, ha messo al corrente i suoi follower di aver scoperto di essere positivo dal tre gennaio.

Pietro Masotti de Il Paradiso delle Signore: 'febbre lieve'

A otto giorni di distanza dall'esito positivo del test, colui che presta il volto al personaggio di Marcello ne Il Paradiso delle Signore, ha raccontato ciò che ha passato e come si sente allo stato attuale.

Si è appreso che Pietro Masotti ha avuto la febbre "lieve", in quanto non è mai andata oltre i 38 gradi di temperatura. "Ho avuto soltanto un giorno con un po' di febbre lieve, massimo 38 gradi", ha raccontato annunciando anche di essersi finalmente ripreso. Attualmente si trova ancora in isolamento e deve attendere che il tampone dia come risultato "negativo".

Soltanto quando si sarà negativizzato potrà fare ritorno sul set dei Videa Studios.

L'attore de Il Paradiso delle Signore ha smesso di fumare

L'attore barese ha colto la palla al balzo per precisare di essere vaccinato e che proprio grazie al vaccino ha contratto il Covid in maniera leggera. Comunque sia durante la quarantena, l'interprete del fidanzato di Ludovica Brancia di Montalto ne Il Paradiso delle Signore, si è visto costretto a sospendere le sigarette. Attraverso le storie su Instagram, l'attore ci ha scherzato un po' sopra l'accaduto, dicendo che a qualcosa è servita questa malattia, visto che lo portato a smettere di fumare.