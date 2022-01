Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della prossime puntate della fiction daily nostrana raccontano che la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) si alleerà con Flora (Lucrezia Massari) contro Umberto (Roberto Farnesi), nel frattempo il commendatore continuerà a dimostrarsi innamorato della nuova stilista dell'atelier. Di Sant'Erasmo, intanto, sarà ricercata dall'Interpool e costretta alla fuga, mentre Sandro (Luca Capuano) tornerà a Milano per riconquistare Tina (Neva Leoni).

Recalcati, infine, tenterà di far nuovamente breccia nel cuore della giovane Amato allontanando Vittorio (Alessandro Tersigni) da lei, mentre al Paradiso ci sarà l'ingresso di un nuovo personaggio, ovvero Ferdinando di Torrebruna (Fabio Fulco).

La contessa Adelaide si alleerà con Flora contro il commendatore Umberto

Le trame dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 6 anticipano che Vanessa Gravina, l'attrice che interpreta Adelaide Di Sant'Erasmo, ha dichiarato in diverse interviste: "Flora pian piano diventerà pian piano una sorta di figlioccia per Adelaide. Ma nulla è come sembra."

La contessa e la nuova stilista del Paradiso, quindi, dovrebbero allearsi per tramare contro il cognato Umberto.

Gravina, inoltre, aggiunge: "Flora è pur sempre una donna e Umberto un uomo che in passato ha dato prova di infedeltà, quindi avremo a che fare con dei risvolti un po’ morbosi e un po’ appassionanti". Con queste parole l'attrice italiana pare lasciar presagire come la contessa Adelaide continuerà ad essere innamorata del cognato e, notando come quest'ultimo non riuscirà a resistere alla bellezza di Flora, potrebbe vendicarsi a suo modo nei riguardi del commendatore.

A seguito dell'interrogatorio sostenuto da Adelaide col magistrato in merito alla morte di Achille Ravasi, inoltre, la contessa sarà ricercata dall'Interpool e si darà alla fuga.

Sandro tornerà a Milano per riconquistare Tina

Gli spoiler della prossime puntate della fiction daily italiana rivelano che Luca Capuano, l'attore che interpreta Sandro Recalcati, ha rilasciato un'intervista a Gente asserendo: "Tutti pensano che abbia abbandonato la moglie - riferendosi a Tina - perché lei non poteva più cantare.

In realtà non è così. Sandro torna per raccontare la sua verità."

Recalcati, stando alle dichiarazioni dell'attore Luca Capuano, farà il suo ritorno a Milano col desiderio di conquistare Tina, sebbene per riuscirci dovrà essere capace di allontanare la cantante da Vittorio. Tra Conti e la giovane Amato, difatti, è nata una vera e propria relazione sentimentale.

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore 6, infine, sarà impreziosita da un nuovo personaggio, Ferdinando di Torrebruna, che sarà interpretato da Fabio Fulco. Stando alle anticipazioni, Ferdinando noterà in Ludovica Brancia Di Montalto un'incredibile somiglianza con la moglie morta e perderà la testa per la figlia di Flavia.