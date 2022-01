Continua a variare la programmazione de Il Paradiso delle Signore, in questa settimana così ballerina che ha comportato una serie di modifiche all'interno del palinsesto della Rai. Ancora una volta sarà Rai 1 a subire una serie di cambiamenti che metterà in pausa anche due trasmissioni molto seguite: È Sempre Mezzogiorno e Oggi è un altro giorno.

Dopo lo stop forzato di lunedì 24 gennaio, ecco che la trasmissione condotta dalla giornalista Serena Bortone dovrà fare un'altra 'vacanza'. Discorso diverso, invece, per la daily soap ambientata nei lontanissimi anni '60.

Slitta Il Paradiso delle Signore per le Elezioni del Presidente della Repubblica

Anche nel giorno 27 gennaio 2022 Il Paradiso delle Signore dovrà andare in onda in un altro orario. Se lunedì scorso la daily soap di Rai 1 è stata trasmessa in anticipo rispetto al consueto, precisamente alle 13:35, questa volta le avventure del grande magazzino milanese saranno visibili un po' più tardi, ovvero alle 16. Si tratta di una variazione davvero minuscola in quanto i telespettatori dovranno solamente attendere cinque minuti in più (di solito Il Paradiso delle Signore inizia alle 15.55). In ogni caso è bene tenersi pronti a tutto in quanto potrebbe anche saltare la messa in onda a causa del prolungamento dello speciale Tg1 dedicato alle Elezioni del Presidente della Repubblica.

Saltano È Sempre Mezzogiorno e Oggi è un altro giorno

A non venire trasmesso, invece, sarà Oggi è un altro giorno. Serena Bortone, che già lunedì scorso non ha potuto intrattenere i suoi seguaci, dovrà prendersi un'altra giornata di pausa. A subire la medesima sorte di Oggi è un altro giorno è anche il programma culinario di Rai 1: È Sempre Mezzogiorno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Gli appassionati dello show presentato da Antonella Clerici rimarranno delusi quando non troveranno in onda il loro programma poiché a partire dalle ore 12 prenderà il via la prima parte dello Speciale Tg1 con la diretta incentrata sulla scelta del nuovo Presidente della Repubblica.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 27 gennaio: rispunta il fantasma di Achille Ravasi

A meno di ulteriori variazioni, Il Paradiso delle Signore porterà avanti la sua sesta stagione con l'episodio 94 che si preannuncia estremamente avvincente. Agnese sarà in apprensione, in quanto nutrirà dei fortissimi timori sulla relazione tra Tina e Vittorio Conti. Sarà così che la donna deciderà di mettersi in contatto con Sandro Recalcati. Nel frattempo il direttore del negozio di lusso situato nella capitale lombarda, dovrà fare i conti con una truffa. Dante, che è tornato a Milano al fine di allacciare un accordo con Vittorio, ha inserito una clausola piuttosto sfavorevole per il Paradiso delle Signore.

Quando Conti e Umberto Guarnieri se ne accorgeranno, si scontreranno con Romagnoli ed anche Beatrice si sentirà amareggiata dall'inganno ordito dall'uomo.

Spazio anche alla famiglia Brancia di Montalto nella puntata del 27 gennaio. Flavia, che mal tollera la relazione tra la figlia e Marcello Barbieri, si ingegnerà per far allontanare i due. E mentre Gemma ordirà un piano contro la capocommessa Gloria, Adelaide di Sant'Erasmo dovrà vedersela con il fantasma di Achille, in quanto dovrà recarsi da un magistrato.