Prosegue l'appuntamento di Rai 1 con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. La nuova puntata della sesta stagione andrà in onda martedì 25 gennaio 2022 e le anticipazioni da poco diffuse rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Il rapporto sempre più intimo tra Vittorio e Tina farà sospettare Agnese. Tuttavia la sarta vorrà far ragionare la figlia per convincerla a non farsi sedurre da Conti. Nel frattempo al grande magazzino, Dante e Beatrice iniziano a lavorare sulla proposta di Romagnoli di collaborare con gli americani. Sarà l'occasione per l'ex amante di Marta di avvicinarsi alla cognata di Vittorio e conquistarla.

Intanto Stefania proporrà alla redazione di pubblicare un articolo dedicato alla proclamazione di Gemma, diventata la cavallerizza ufficiale del prestigioso locale milanese. Più tardi la giovane Amato confesserà alla madre quanto accaduto con Vittorio.

Il Paradiso delle Signore, Dante collabora con la signora Conti

Nel corso della novantaduesima puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa il 25/1, Stefania proporrà di organizzare la stesura di un articolo interamente dedicato a Gemma. In vista della pubblicazione del nuovo numero del Paradiso Market, la presentazione della nuova cavallerizza del Circolo potrebbe suscitare curiosità ai lettori della rivista. Dopo aver accettato la proposta di Romagnoli di fare affari con gli americani, Dante e Beatrice inizieranno a collaborare.

L'imprenditore americano approfitterà di questa opportunità per avvicinarsi sempre di più alla cognata di Vittorio, facendole addirittura delle confidenze personali. Nel frattempo Irene sarà sempre più preoccupata dopo aver scoperto la decisione del padre di Gabriella. Se il signor Rossi venderà l'appartamento, la Venere bionda si ritroverà senza un tetto dove abitare.

Il Paradiso 6, Armando consiglia la sua amata Agnese

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda martedì 25 gennaio 2022, rivelano nel dettaglio che Agnese inizierà a sospettare sulla presunta storia tra la figlia e il dottor Conti. A destare sospetti sarà la stessa cantante che si mostrerà sempre sorridente e con occhi dolci quando si parla di Vittorio.

Tuttavia la moglie di Giuseppe cercherà in tutti i modi di intromettersi nella loro relazione ma Armando consiglierà alla sarta di non impicciarsi. Agnese non vorrà assolutamente che la figlia si faccia ammaliare dalla seduzione di Vittorio, soprattutto per rispetto del matrimonio che la lega a Sandro Recalcati. Sommersa dai sensi di colpa per aver nascosto quanto accaduto con Conti alla madre, Tina deciderà di parlarle della sua tresca con Vittorio.