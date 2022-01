Con la puntata che verrà trasmessa venerdì 28 gennaio 2022 terminerà un'altra settimana all'interno del grande magazzino. Le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, rivelano che non mancheranno le sorprese. Dopo mesi di lontananza, Sandro rivedrà Tina. La figlia di Giuseppe e Agnese sarà sotto shock e farà fatica a nascondere la sua storia d'amore con Conti. Nel frattempo al grande magazzino, Gemma deciderà di affrontare Gloria, attraverso una lettera anonima e minatoria. Lo scopo della cavallerizza sarà quello di allontanare la capo commessa dalla sua famiglia.

Intanto Adelaide si preparerà per affrontare l'interrogatorio che si terrà dinanzi ad un giudice, circa la scomparsa di Achille Ravasi. Salvo invece non troverà il coraggio di comunicare ad Anna la volontà di comprare casa per costruire un futuro insieme a lei. Dopo aver affrontato il magistrato, Adelaide prenderà una decisione del tutto inaspettata.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Adelaide preoccupata per le indagini su Achille

Nel corso della novantacinquesima puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa su Rai 1 il 28 gennaio, a Villa Guarnieri tornerà a il fantasma di Achille Ravasi. Adelaide sarà sommersa dall'ansia per l'interrogatorio che dovrà sostenere circa la morte dell'ex marito.

Intanto Umberto cercherà in tutti i modi di sostenere la cognata e la inviterà a non agitarsi per non destare sospetti sul loro coinvolgimento nelle indagini. Dopo aver parlato con il padre di Gabriella, Salvo sarà sempre più convinto di voler iniziare una convivenza con Anna. Il titolare della Caffetteria però non avrà il coraggio di condividere questo bel pensiero con la sua amata Imbriani.

Il Paradiso 6, Gemma contro Gloria

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda venerdì 28 gennaio 2021, rivelano nel dettaglio che la chiamata di Agnese farà arrivare immediatamente Sandro a Milano. L'imprenditore si troverà faccia a faccia con Tina dopo lunghi mesi di lontananza. La giovane cantante rimarrà senza parole dopo aver visto Recalcati e non saprà come gestire questa situazione, soprattutto farà fatica a nascondere la sua relazione segreta con Vittorio.

Dopo giorni di insonnia, Adelaide affronterà l'interrogatorio da parte del magistrato, al termine del quale sarà costretta a prendere un'importante decisione. Il dialogo tra Veronica e Gloria farà preoccupare molto Gemma. Adesso che è al corrente della vera identità della capo commessa, la giovane cavallerizza deciderà di scrivere una missiva minatoria alla signorina Moreau.