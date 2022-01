Il Paradiso delle Signore 6 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla prima rete Rai e sulla piattaforma in streaming RaiPlay. Gli spoiler della soap opera italiana per le puntate di giovedì 20 e venerdì 21 gennaio raccontano che Veronica, a seguito del ritrovamento della foto con Ezio e Gloria, proverà a far finta di nulla. Beatrice, invece, affiancherà Dante nella stesura del contratto, nel frattempo Gemma noterà una certa insofferenza da parte della madre. Irene, infine, si renderà conto che il suo appartamento è stato messo in vendita, mentre ci sarà un duro confronto tra Gloria e Veronica.

Dante proverà a guadagnarsi la fiducia di Beatrice

Le anticipazioni della fiction daily per gli episodi di giovedì 20 e venerdì 21 gennaio rivelano che il ritrovamento da parte di Veronica della foto che ritrae Ezio e Gloria assieme ha turbato non poco la signora Zanatta, ma malgrado ciò proverà a far finta di nulla.

A seguito della decisione di Vittorio di collaborare professionalmente con Dante, quest'ultimo verrà affiancato da Beatrice per stilare il contratto apposito e, sfruttando tale momento di compilazione documenti, Romagnoli tenterà di accaparrarsi la fiducia della cognata di Conti.

Gemma noterà l'insofferenza di Veronica

Le trame de Il Paradiso delle Signore per le puntate numero 89 e 90 della sesta stagione anticipano che Gemma sarà convocata dalla contessa Adelaide a Villa Guarnieri per parlare del ruolo da cavallerizza del Circolo e a presenziare all'incontro ci sarà anche Veronica.

La giovane Zanatta, però, si accorgerà che la madre è stranamente irrequieta.

Veronica, intanto, non riuscirà più a tenere tutto per sé e deciderà di affrontare Ezio una volta per tutte, raccontando al compagno di aver scoperto il legame passato tra lui e Gloria.

Irene scoprirà che il suo appartamento è stato messo in vendita

Gli spoiler della soap opera italiana per gli episodi di giovedì 20 e venerdì 21 gennaio riportano che Gemma rimuginerà sul perché dell'insofferenza della madre Veronica.

Irene, invece, sarà alle prese con una scoperta tutt'altro che piacevole. La Venere, difatti, verrà a conoscenza che a breve potrebbe ritrovarsi senza una casa, in quanto la sua abitazione è stata messa in vendita.

All'atelier si lavorerà con stacanovismo alla nuova collezione, nel frattempo Ezio tenterà in ogni modo di rincuorare Veronica sulla foto ritrovata dalla donna, asserendo di amare soltanto lei.

Purtroppo, però, il legame sentimentale tra Zanatta e Colombo parrà irrimediabilmente compromesso.

Vittorio, infine, riuscirà nel glorioso intento di far tornare a cantare Tina.