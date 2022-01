Il Paradiso delle Signore torna con un nuovo appuntamento settimanale. Quali novità e colpi di scena attendono il pubblico nelle puntate che saranno trasmesse da lunedì 10 a venerdì 14 gennaio su Rai 1? Dalle anticipazioni della soap pomeridiana anni Sessanta si evince che una vecchia conoscenza di Vittorio Conti si presenta improvvisamente al Grande Magazzino milanese. Teresio ha intenzione di raccontare a Veronica Zanatta tutta la verità su Gloria Moreau. Quest’ultima, durante una prova vestiti all'atelier, rischia di essere smascherata a causa di un dettaglio che la collega a Stefania ed Ezio.

Flora Ravasi rientra a Milano e comunica a tutti la sua intenzione di lasciare villa Guarnieri. La sua scelta fa intristire Umberto, il quale si arma di coraggio e decidere di scriverle una lettera di confessione. Nel frattempo Flavia Brancia scopre che sua figlia ha una relazione con Marcello e la costringe a scegliere tra l’eredità oppure l'amore. Che cosa sceglierà Ludovica?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Teresio sconvolto

Teresio Colombo, detto Ezio, sarà sconvolto e tormentato nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, in quanto ha paura che la sua conversazione con Ernesta, riguardo alla situazione di Gloria, sia stata spiata da qualcuno. Nel frattempo altri cambiamenti investono i personaggi che ruotano attorno al Grande Magazzino milanese.

Irene si è resa conto che la sua povera situazione finanziaria non le permette di mandare avanti la baracca e la soluzione economica più semplice sarebbe quella di trovare una nuova coinquilina per dividere le spese.

Grandi novità stanno per arrivare da lontano, in particolare dall'America: Flora riceve, infatti, un'importante proposta di collaborazione che la riguarda in prima persona.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel frattempo Marcello e Ludovica vengono sorpresi in una situazione compromettente da Flavia. Marco, invece, vuole a tutti i costi aiutare Gemma a ritrovare la sua strada come cavallerizza, ma la ragazza rifiuta a causa dei dolorosi ricordi che la assalgono.

Flavia mette alle strette Ludovica

La coppia Ezio e Veronica sta attraversando un momento di crisi stagnante: il signor Colombo vuole dirle tutta la verità su Gloria, ma ha ancora troppa paura.

Maria prosegue con la realizzazione del suo vestito da sposa: le nozze con Rocco sono alle porte. Flavia coglie in flagrante la figlia insieme a Marcello e le dà un ultimatum, mentre nell'atelier una prova vestito mette alle strette Gloria: il suo segreto potrebbe venire a galla.

Il Paradiso delle Signore trame puntate 10-14 gennaio: Flora vuole lasciare villa Guarnieri

Flora rivela a tutti che sta pensando seriamente di lasciare Villa Guarnieri. Nel frattempo, a Il Paradiso della Signore, la ditta Palmieri sembra trovarsi in una situazione scomoda con gli americani che le hanno commissionato un importante lavoro di collaborazione, e nessuno riesce a venire a capo del problema. Buone notizie dal fronte di Tina: l'operazione è stata un successo e la donna può tornare a cantare.

Il ritrovamento del braccialetto da parte di Gloria, invece, sta dando problemi anche a Ezio: alla fine sarà Veronica a dargli i giusti consigli.

Umberto scrive una lettera per la stilista Ravasi

Le nuove puntate della daily soap di Rai 1 si concentrano anche sui due giovani Marco e Gemma: il ragazzo la propone alla contessa per sostituire la cavallerizza infortunata al Circolo. Ludovica, nonostante i ricatti della madre che ha scoperto la sua tresca con Marcello, non sembra disposta a cedere di fronte all'amore. Flora, dal canto suo, decide di andarsene definitivamente dalla villa: la sua partenza fa intristire Umberto e per tale ragione decide di rivelarle i segreti che riguardano Achille Ravasi.

Prende carta e penna e tramite una lettera rivela alla donna come sono andate veramente le cose. In tutta risposta Flora decide di restare e di portare avanti le indagini inerenti la morte di suo padre. Nel frattempo, il Paradiso delle Signore riesce finalmente a trovare la soluzione giusta per gli americani, rivendicata da Conti. Arriva poi una vecchia conoscenza del Paradiso: si tratta di Dante Romagnoli.