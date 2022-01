Il Paradiso delle Signore torna con un nuovo e intrigante appuntamento settimanale. Le trame delle puntate in onda da lunedì 17 a venerdì 21 gennaio su Rai 1, si concentrano sulla famiglia Colombo-Zanatta. Dalle anticipazioni si evince che Veronica sospetterà che tra Teresio e Gloria Moreau ci stia stato qualcosa che va oltre l’amicizia. E così s’impossesserà furtivamente delle chiavi della capocommessa del Paradiso per frugare tra le sue cose private. Dopo aver trovato le prove che confermano i suoi sospetti, la vedova Zanatta affronterà prima il futuro sposo e poi la sua rivale in amore.

Nel frattempo, Vittorio Conti sarà combattuto se accettare oppure rifiutare l’allettante proposta di Dante Romagnoli. Nel mentre, Adelaide di Sant’Erasmo convocherà Gemma per capire se la ragazza è degna di sostituire la talentuosa cavallerizza infortunata.

Il Paradiso delle Signore spoiler 17-21 gennaio: Adelaide mette alla prova Gemma

A Veronica non sfuggiranno gli strani atteggiamenti del suo futuro sposo ma non racconterà a nessuno i dubbi e timori che nutre. Dante, intanto, lascerà di sasso Vittorio suggerendo la soluzione che possa far andare d’accordo la ditta Palmieri e gli americani. Nel frattempo, Adelaide metterà alla prova Gemma, per capire se la ragazza ha del potenziale per diventare una campionessa di equitazione.

Tina e Agnese torneranno dalla Svizzera dopo l’operazione della cantante e Armando finalmente potrà riabbracciare la sua amata.

Gloria parte per Firenze e Tina prende il suo posto al Paradiso

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, la vedova Zanatta farà una scioccante scoperta sul suo futuro sposo. Infatti, Veronica verrà a sapere che Gloria e Teresio hanno condiviso un rapporto molto profondo.

La capocommessa Moreau informerà tutti che ha un lavoro da sbrigare a Firenze e la cantante Amato si offrirà di sostituirla momentaneamente. Dante si sconterà con Flora e ne resterà letteralmente folgorato. Beatrice consiglierà a Vittorio di chiudere definitivamente con il passato e di guardare oltre. La giovane Zanatta riceverà una lettera di convocazione per il ruolo lasciato vacante dall’infortunata cavallerizza del Circolo e si appresterà a raggiungere il luogo stabilito.

In casa Colombo tutto filerà liscio fino a quando Stefania non teserà lodi per Gloria. Quando noterà lo sguardo teso di Teresio, Veronica inizierà a fare due più due.

Umberto pressa Vittorio

Accecata dalla gelosia, la madre di Gemma frugherà tra le cose intime di Ezio, che la coglierà sul fatto. Umberto, intanto, tenterà di convincere Vittorio ad accettare la proposta del giovane Romagnoli. Stanco di essere pressato, il signor Conti deciderà di dare piena fiducia ai suoi collaboratori più stretti e, per il bene del Paradiso delle Signore, accetterà l’offerta di Dante. Veronica, dopo essere riuscita a rubare le chiavi di casa della signora Moreau, s’intrufolerà a casa sua e troverà una vecchia foto che la ritrae insieme a Teresio.

Veronica e Gloria si scontreranno duramente nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Dopo aver trovato le prove che testimoniano che Teresio e Gloria si conoscevano da tanto tempo, la vedova Zanatta cercherà di nascondere il suo stato d’animo a tutti. Dante, per non far saltare il contratto di collaborazione con il Paradiso delle Signore, cercherà di guadagnare la fiducia di Beatrice. Gemma si presenterà al Circolo per il ruolo di cavallerizza, ma avrà la testa altrove: la ragazza, infatti, è preoccupata per lo strano atteggiamento della madre. Il proprietario metterà in vendita l’appartamento dove soggiorna Irene e la ragazza sarà preoccupata per la sua vita. Al Grande Magazzino milanese, ferveranno i preparativi della nuova collezione.

Ezio giurerà per l’ennesima volta a Veronica di non essere più innamorato di Gloria, ma la vedova Zanatta non vorrà sentire ragioni e si sconterà duramente con la sua rivale in amore. Nel frattempo, Vittorio riuscirà a convincere Tina a intonare una delle sue più belle canzoni. Travolti dall’emozione, i due avranno un momento di avvicinamento.