Martedì 11 gennaio andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 e secondo quanto riportano le anticipazioni, Ezio (Massimo Poggio) sarà molto combattuto so cosa sia giusto fare con Veronica (Valentina Bartolo) e avrà paura di perderla. Nel frattempo, Maria (Chiara Russo) continuerà a cucire l'abito del suo matrimonio, sicura di sposare Rocco (Giancarlo Commare) a breve, mentre Irene (Francesca Del Fa) proseguirà la ricerca della nuova inquilina. Vittorio (Alessandro Tersigni) invece, sarà deluso dal fatto che la ditta Palmieri non potrà soddisfare le aspettative degli americani e intanto Flora (Lucrezia Massari) sarà di ritorno a Milano.

Ci saranno novità anche per Ludovica (Giulia Arena) perché, dopo la scoperta della sua relazione con Marcello (Pietro Masotti), sarà messa di fronte a una scelta drastica da parte di Flavia (Magdalena Grochowska). Infine, durante una prova vestiti delle Veneri salterà fuori un braccialetto con il nome e la data di nascita di Stefania.

Un oggetto potrebbe rivelare la storia di Stefania

Al Paradiso delle signore 6 ci saranno importanti novità nella puntata di martedì 11 gennaio e durante una prova di abiti delle Veneri verrà fuori un oggetto che potrebbe rivelarsi molto prezioso. Si tratta, infatti, del braccialetto con il nome e la data di nascita di Stefania e questo potrebbe far emergere la verità su Gloria.

Nel frattempo, le aspettative di Vittorio saranno deluse da parte della Palmieri che non potrà far fronte alle richieste degli americani, ma finalmente Flora tornerà dagli Stati Uniti.

Flavia sarà molto dura con Ludovica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

La relazione tra Ludovica e Marcello non sarà più un segreto per Flavia Brancia che deciderà subito di agire parlando chiaramente con sua figlia.

La signorina Brancia avrà un duro confronto con sua madre e verrà messa di fronte a una drastica scelta che si rivelerà fondamentale per il suo futuro. A casa delle ragazze, invece, Irene proseguirà con la ricerca della nuova inquilina per far fronte alle spese, mentre Maria sarà concentrata sul suo matrimonio con Rocco. La signorina Puglisi sarà intenta a cucire l'abito da sposa in vista del grande giorno che si fa sempre più vicino.

Ezio in difficoltà con la moglie: anticipazioni puntata martedì 11 gennaio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 della puntata di martedì 11 gennaio rivelano che Ezio sarà molto combattuto. Il signor Colombo, infatti, da un lato vorrebbe essere sincero fino in fondo con Veronica e dirle che la madre di Stefania è Gloria Moreau. A bloccare Ezio, tuttavia, sarà le sua paura di perdere la compagna a causa delle bugie dette fino a quel momento e che potrebbero rovinare il rapporto costruito con la madre di Gemma.