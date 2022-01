Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore si fanno sempre più interessanti. Ci sarà una svolta importante nella vita di Stefania, che è ancora all'oscuro della verità su sua madre creduta morta. Le Veneri hanno trovato un braccialetto con la data di nascita e il nome di Stefania e ne sono rimaste ovviamente colpite: stanno per venire alla luce i segreti di Gloria?

Sarà proprio la tormentata Moreau a prendere in mano la situazione consegnando il gioiello a Ezio. Starà a lui decidere se rivelare alla figlia ciò che ancora non sa, oppure tacere come ha fatto sino ad ora.

Nel frattempo, Flora prende una decisione che spezza il cuore a Umberto: il commendatore si è innamorato?

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: la decisione di Flora

C'è fermento al grande magazzino. Per la prima volta nella sua carriera, Vittorio non riesce a evadere le richieste degli americani. Lui e la ditta Palmieri sono in alto mare. Occhio alle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, perché in questa storyline sarà cruciale la presenza di una persona che tornerà a Milano in maniera del tutto inaspettata.

Nel frattempo, Adelaide e Umberto vengono a sapere che Flora non ha intenzione di tornare a vivere a Villa Guarnieri. La reazione del commendatore farà intuire molte cose, dato che una morsa al cuore lo attanaglierà.

Umberto penserà a un modo per far cambiare idea alla giovane Ravasi, ma senza tenere conto di ciò che potrebbero comportare le conseguenze di quel gesto avventato.

L'esito dell'operazione di Tina

Veronica viene in possesso di un attestato di equitazione di Gemma e riaffiorano i ricordi: la giovane, dopo la morte del padre, non ha più voluto continuare a coltivare la sua grande passione.

Marco, ancora una volta, la spronerà a tornare a cavalcare.

A casa Amato regna la felicità. Agnese è felice con Armando e con i suoi figli: finalmente l'incubo che la tormentava da tanto tempo sembra essere un ricordo lontano. Se ne va anche l'ultima preoccupazione, ovvero l'esito dell'operazione di Tina.

Tina si è sottoposta al delicato intervento alle corde vocali, che è riuscito alla perfezione.

Può tornare a cantare, con sua grande gioia.

Ezio consegna il braccialetto a Stefania? Anticipazioni Il Paradiso delle signore

Gloria ritrova il braccialetto di Stefania e non sa cosa fare. Come svelano le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda il 12 gennaio, la bella Moreau deciderà di dare il gioiello a Ezio. Ora sta a lui scegliere se raccontare tutto alla figlia oppure no.

Veronica saprà dare il consiglio giusto a Ezio? La scelta non è semplice e sarà determinante per il futuro di Stefania.