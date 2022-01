Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Un nuovo episodio andrà in onda giovedì 13 gennaio 2022 e le anticipazioni da poco diffuse confermano che non mancheranno i colpi di scena. Flora inizia a preparare i bagagli per lasciare villa Guarnieri e Umberto si rattristerà. Ludovica non avrà intenzione di cedere alle minacce della madre e deciderà di rinunciare alla paga mensile pur di non lasciare Marcello. Quest'ultimo, deciderà di affrontare Flavia per trovare un accordo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Ludovica non vuole perdere Marcello

Nel corso dell'ottantaquattresimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso su Rai1 giovedì 13 gennaio 2022, Marco apprenderà che la cavallerizza del Circolo si è infortunata. Il nipote della contessa deciderà quindi di proporre ad Adelaide di sostituirla con Gemma. Inizialmente, la signorina Zanatta sarà reticente ma successivamente accetterà la proposta del fidanzato e si interfaccerà con la contessa di Sant'Erasmo per un breve colloquio conoscitivo. Dopo aver scoperto che Flavia sa della relazione tra lei e Barbieri, Ludovica continuerà a pensare al ricatto che la madre le ha fatto. La giovane contessina, però, non avrà la minima intenzione di scendere a compromessi e sarà decisa a proseguire per la sua strada.

Pur di rimanere tra le braccia di Marcello, la Brancia sarà disposta a rinunciare alla rendita che tutti i mesi il compagno della madre le fa avere. Intanto, Armando cercherà di convincere il giovane barista ad affrontare la suocera. Marcello accetterà il consiglio di Ferraris e avrà un confronto con Flavia.

Il Paradiso 6, Irene fa i colloqui per la nuova coinquilina

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 13/1, rivelano nel dettaglio che Irene procederà con i colloqui per trovare una nuova coinquilina. Maria, però, sarà all'oscuro dell'annuncio che la Venere bionda ha pubblicato sul giornale. Tuttavia, la giovane ricamatrice continuerà a supportare la sua amica confermando di affrontare le spese della casa anche quando lascerà l'appartamento, se non dovesse trovare in tempo una nuova ragazza.

Nonostante le difficoltà che la ditta Palmieri avrà nel triplicare la produzione, Vittorio prenderà un importante decisione in merito all'affare con gli americani. Il dottor Conti avrà piena fiducia nei confronti dei suoi collaboratori più stretti e apprezzerà il supporto di Umberto. Dopo aver comunicato la volontà di lasciare Villa Guarnieri, Flora inizierà a preparare le valigie. Il commendatore la osserverà e proverà una sorta di rimpianto e tristezza per il trasferimento della giovane stilista.