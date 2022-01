La serie televisiva Il Paradiso delle Signore, giunta alla sua sesta stagione, prosegue la propria messa in onda. Gli spoiler dell’episodio che verrà trasmesso su Rai 1 il 31 gennaio 2022, annunciano che Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) sarà in difficoltà a causa del ritorno improvviso di Sandro Recalcati (Luca Capuano) in città.

In particolare il direttore del lussuoso magazzino milanese entrerà in crisi, poiché non saprà in che modo gestire la situazione con la giovane Tina Amato (Neva Leoni) dopo i momenti di passione vissuti con lei.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 31 gennaio: Sandro deciso a rimanere in città, Vittorio si prende del tempo con Tina

Dalle anticipazioni sulla 96^ puntata dello sceneggiato in programmazione sulla rete ammiraglia Rai lunedì 31 gennaio (come di consueto a partire dalle ore 15:55 circa), si evince che Sandro dopo essere tornato nel capoluogo lombardo su richiesta di Agnese (Antonella Attili) e aver avuto il tanto atteso faccia a faccia con la moglie Tina, comunicherà una decisione a Vittorio: il discografico è intenzionato a trattenersi nella città, con l’obiettivo di riuscire a riconciliarsi con la giovane cantante.

Successivamente Sandro si rivolgerà alla signora Amato, visto che le dirà di aver bisogno del suo aiuto per fare nuovamente breccia nel cuore di Tina.

Il direttore Conti invece, non sapendo in che modo comportarsi con Sandro dopo ciò che è successo di recente tra lui e Tina, farà un passo indietro nei confronti della ragazza, dato che le dirà di volersi prendere del tempo nel loro rapporto per capire quale sia la cosa giusta da fare.

Umberto capisce che Adelaide gli ha mentito, Gemma si accorge della preoccupazione di Gloria

Intanto Umberto (Roberto Farnesi) non la prenderà per niente bene quando capirà che la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) gli ha mentito, non avendolo messo al corrente della sua scelta di andarsene da Milano dopo essere stata sottoposta all’interrogatorio sulla scomparsa di Achille Ravasi (Roberto Alpi).

Gemma (Gaia Bavaro) dopo aver visto la madre Veronica (Valentina Bartolo) comportarsi in un modo del tutto insolito sarà abbastanza soddisfatta, in particolare quando si renderà conto che il suo piano ha funzionato alla perfezione: la cavallerizza del circolo vedrà Gloria (Lara Komar) turbata dopo averla terrorizzata, facendole recapitare la sua missiva dal contenuto minaccioso. La capo commessa, quindi avrà proprio la reazione che la sorellastra di Stefania (Grace Ambrose) si aspettava di vedere.