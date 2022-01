Dopo una settimana di pausa per le festività natalizie, la sesta stagione de Il Paradiso delle signore è ripartita il 3 gennaio 2022 con la consueta programmazione delle 15:55, come sempre dal lunedì al venerdì su Rai 1. Il nuovo anno, il 1963, porterà ritorni inaspettati e colpi di scena che scuoteranno la vita di alcuni personaggi.

Dopo un inizio di settimana non troppo movimentato, si entrerà nel vivo degli stravolgimenti a partire dall'Epifania. Le anticipazioni relative alle puntate in onda il 6 e 7 gennaio 2022 rivelano che l'intenzione di Ezio di far dichiarare morta Gloria troverà un ostacolo in Ernesta, la quale paleserà le sue perplessità.

Nel frattempo, la serenità di Gemma Zanatta sarà messa a dura prova dai dolori del passato.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 del 6-7 gennaio: il ritorno di Ernesta

La storyline che coinvolge il triangolo formato da Gloria, Ezio e Veronica si complicherà con il ritorno a Milano della zia Ernesta. Il signor Colombo - come i telespettatori hanno appreso nelle precedenti puntate - potrà sposare la compagna solo dopo aver presentato il certificato di morte della moglie (che in realtà è viva e vegeta).

La capocommessa, pur essendo a malincuore disposta a consegnare l'atto al marito, scoprirà con quest'ultimo che, oltre al certificato, sarà necessaria la testimonianza di Ernesta. L'anziana signora, però, mostrerà una certa titubanza, soprattutto dopo aver ascoltato le confidenze di Stefania che continua a soffrire per la mancanza della madre.

Nel frattempo, arriverà il giorno dell'Epifania e al circolo verrà organizzato per l'occasione un evento ippico.

Gemma vive un momento di sconforto: Il Paradiso delle signore 6, spoiler 6 gennaio

Nonostante la sofferenza che prova per la mancanza della madre, Stefania affronterà ancora una volta con entusiasmo il lavoro per la rivista.

In particolare, in occasione dell'evento ippico organizzato al circolo milanese, sosterrà Marco nell'intervista ad una giovane cavallerizza.

Stando alle anticipazioni relative alla puntata del 6 gennaio 2022, anche Gemma parteciperà all'evento mondano che le permetterà di conoscere le persone più in vista della città. Tuttavia, la felicità della ragazza di ritrovarsi tra l'alta società milanese si spegnerà di fronte alla talentuosa amazzone intervistata dal giovane di Sant'Erasmo.

L'incontro con la giovane, infatti, farà riaffiorare dei ricordi dolorosi legati al suo passato nel mondo dell'equitazione. Intanto, sempre nel giorno dell'Epifania, Fiorenza incontrerà Flavia al circolo, e dal loro scambio di battute si capirà che la signora Brancia non è a conoscenza della relazione tra la figlia Ludovica e Marcello Barbieri.

Trama de Il Paradiso delle signore 6 in onda il 7 gennaio 2022: Ernesta ostacola i piani di Ezio

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 7 gennaio 2022 ci sarà una discussione tra Ezio e la zia Ernesta, la quale nutre delle perplessità sulla (falsa) dichiarazione di morte presunta di Gloria. Infatti, sarà necessario che l'anziana signora si presenti davanti ad un giudice per testimoniare il decesso della moglie dell'uomo affinché questi possa sposare la compagna Veronica.

Il confronto tra i due non resterà segreto poiché qualcuno ascolterà la conversazione senza che se ne accorgano.

Nel frattempo, la presenza di Flavia a casa Bergamini metterà a dura prova la serenità di Ludovica, sofferente perché costretta a stare lontana dall'amato Marcello. La signora Brancia non resterà per molto tempo all'oscuro della relazione tra la figlia e il barista. Sarà Fiorenza a metterla a conoscenza del rapporto tra i due giovani. Intanto, Anna riceverà l'invito a casa Amato per le presentazioni ufficiali.