Arrivano le anticipazioni della settimana Il Paradiso delle Signore delle puntate dal 10 al 14 gennaio 2022. Saranno episodi decisivi per la coppia formata da Ezio e Veronica, prossimi alle nozze. L'arrivo di zia Ernesta sarà determinante e non si esclude un colpo di scena. Chi ha ascoltato il compromettente discorso tra Ezio e la donna potrebbe cambiare ogni equilibrio e far crollare il castello di bugie.

Nel frattempo, Flavia continuerà a tormentare la figlia, ma verrà braccata su due fronti: Ludovica sceglierà di vivere il suo amore, mentre Marcello la affronterà.

Il Paradiso delle signore nuove anticipazioni della settimana 10-14 gennaio 2022

In questa nuova settimana di programmazione, ci sarà una svolta importante per Ezio (Massimo Poggio), preoccupato dal fatto che un terzo incomodo abbia ascoltato ciò che ha confidato a zia Ernesta (Pia Engleberth) in merito a Gloria (Lara Komar). La verità sulla vera identità di Gloria e dunque anche del legame che ha con Stefania è molto, troppo vicina. Il signor Colombo è assalito dal dubbio sulla possibilità di dire o meno a Veronica come stanno le cose.

Come svelano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Ezio non vorrà più mentire alla sua futura moglie. Dopo una lunga riflessione, capirà che è giunto il momento di smetterla con le bugie.

D'altro canto, però, è anche consapevole della possibilità di poter perdere Veronica.

Marcello e Ludovica difendono il loro amore

Nel frattempo, Irene (Francesca Del Fa) si mette ala ricerca di una nuova inquilina che la possa aiutare per le spese. Al grande magazzino, invece, arriva un'importante richiesta da parte dei clienti americani che contano sull'ingegno di Flora (Lucrezia Massari).

Marcello (Pietro Masotti) e Ludovica (Giulia Arena) sono nei guai. Flavia (Magdalena Grochowska) sa della loro storia e non perde tempo per ricattare la figlia. Questa volta però, il suo potere non potrà fare proprio nulla: l'amore vincerà.

Stando infatti alle nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Ludovica sarà disposta a rinunciare alla sua parte di eredità, mentre Marcello affronterà Flavia, dietro consiglio del buon Armando.

Stefania vicina a scoprire la verità su Gloria

Durante una prova vestiti, le Veneri troveranno un braccialetto con incisa la data di nascita e il nome di Stefania. Non è un gioiello qualunque, grazie a esso potrebbe emergere un importante retroscena sul passato di Gloria.

La bella Moreau consegnerà un braccialetto a Ezio, dandogli la facoltà di decidere il da farsi. A intervenire e dare una svolta sarà inaspettatamente Veronica.

Umberto ama Flora? Anticipazioni 10-14 gennaio Il Paradiso delle Signore

Flora ha intenzione di lasciare la villa e informa Umberto (Roberto Farnesi) e Adelaide (Vanessa Gravina). Preso dallo sconforto, Guarnieri le scrive una lettera nella quale spiega come è davvero morto Achille.

La sua idea va a buon fine, visto che la giovane Ravasi decide di restare a vivere nella casa. Il gesto del commendatore è molto forte, segno che per Flora prova molto di più che una semplice attrazione.

Infine, nelle puntate de Il Paradiso delle Signore della settimana di programmazione su Rai 1, ci sarà un ritorno alquanto inaspettato che aprirà a nuove trame, quello di Dante Romagnoli (Luca Bastianello).