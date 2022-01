Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Il paradiso delle signore', interpretato fra gli altri da Giulia Vecchio (Anna Imbriani), Antonella Attili (Agnese Amato), Emanuel Caserio (Salvatore Amato), Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri), Giancarlo Commare (Rocco Amato). Le nuove puntate si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda dal 24 al 28 gennaio 2022, tutti i giorni su Rai 1 dalle ore 15:55.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle preoccupazioni di Gemma per il malessere della madre, sui dubbi di Vittorio e Umberto sull'onestà di Romagnoli, sui momenti di passione che condivideranno Tina e Vittorio e sul ritorno di Sandro a Milano.

Gemma invia una lettera a Gloria

Le anticipazioni de 'Il Paradiso delle Signore' ci segnalano che Gemma sarà sempre più preoccupata per l'atteggiamento della madre che, da qualche giorno, sembra nascondere una tensione di cui non vuole rivelare il motivo. Più tardi, però, la giovane avrà modo di ascoltare casualmente una conversazione fra Gloria e Veronica scoprendo tutta la verità. Non sopportando l'idea che la madre possa soffrire, Gemma scriverà una lettera e gliela invierà. Salvatore vorrebbe comprare una casa per lui e per Anna, senza, però, trovare il coraggio di rivelarlo a lei. Dovendo gestire i contratti con gli americani insieme a Beatrice, Umberto noterà alcuni dettagli dell'accordo, dei particolari che susciteranno in lui qualche dubbio.

Più tardi, quest'ultimo e Vittorio scopriranno che il contratto con gli americani prevede una clausola svantaggiosa per il Paradiso e chiederanno spiegazioni a Romagnoli.

Adelaide viene interrogata

Dopo aver visto Vittorio in atteggiamenti intimi con Tina, Roberto gli chiederà spiegazioni, scoprendo che tra loro c'è stato un bacio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Più tardi, il rapporto fra i due giovani evolverà velocemente portandoli a condividere dei momenti di forte passione. Dopo essere stata con Vittorio, Tina dimenticherà il foulard sotto il suo letto. Agnese verrà a sapere del nuovo interesse amoroso della figlia e deciderà di mandare a chiamare Sandro. Giunto a Milano, quest'ultimo si ritroverà faccia a faccia con la moglie dopo diversi mesi di lontananza.

Stefania vorrebbe intervistare Gemma per la rivista del Paradiso market come nuovo volto delle scuderie del Circolo. Irene tenterà di convincere il padre di Gabriella a non mettere in vendita l'appartamento dove vivono insieme a Maria, senza sapere che Salvo è molto interessato ad acquistarlo. Flavia ideerà un piano per allontanare la figlia Ludovica da Marcello. Nel frattempo, il magistrato manderà a chiamare Adelaide per interrogarla in merito alla morte misteriosa di Achille Ravasi. La contessa si presenterà all'interrogatorio per poi prendere una decisione veramente inaspettata.