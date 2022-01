Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera italiana Il paradiso delle signore, ambientata nella Milano degli anni 60. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda dal 17 al 21 gennaio 2022 su Rai 1 a partire dalle ore 15:55.

Le vicende della settimana saranno principalmente incentrate sulla gelosia di Veronica per la presenza di Gloria nel passato di Ezio, sulle proposte economiche che Dante farà a Vittorio, sul ritorno di Tina dalla Svizzera, sulle esigenze di Adelaide di capire se Gemma è la persona giusta per il Circolo e sulla simpatia del Romagnoli per Flora.

Ezio ha dei problemi con la fidanzata

Le anticipazioni del Paradiso delle signore segnalano che Veronica inizierà a credere che Ezio non sia del tutto sincero con lei. Più tardi, i suoi dubbi si acuiranno ulteriormente quando noterà qualcosa fra il compagno e Gloria che la insospettirà ancora di più. Ingelosita, la donna frugherà fra le cose di Ezio per capire qualcosa in più. Lui la coglierà sul fatto, lasciandola senza parole. Nonostante ciò, Veronica riuscirà a impossessarsi delle chiavi di casa di Gloria e deciderà di intrufolarsi in casa sua. Lì, troverà una misteriosa foto in cui Ezio e Gloria sono ritratti insieme, rimanendone molto sorpresa. Scoperto ciò, la donna deciderà di affrontare Ezio per chiedergli spiegazioni.

L'uomo tenterà di rassicurarla, affermando di essere innamorato soltanto di lei.

Tina torna dalla Svizzera

Dante Romagnoli deciderà di rimanere qualche giorno a Milano per convincere Vittorio ad accettare una proposta molto vantaggiosa dagli americani. Nel frattempo, l'uomo d'affari incontrerà Flora rimanendo piacevolmente colpito da lei.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Prima di ingaggiare Gemma come nuova campionessa di equitazione del Circolo, Adelaide la inviterà a recarsi a villa Guarneri per verificare le sue abilità. Tina ritornerà dalla Svizzera dopo l'operazione, permettendo così ad Agnese di riabbracciare Armando. Più tardi, la giovane ritornerà a cantare grazie a Vittorio a cui si avvicinerà notevolmente.

Successivamente Stefania parlerà di Gloria davanti a Veronica, mettendo in seria difficoltà Ezio. Gemma si renderà conto dello strano comportamento della madre e inizierà a chiedersi quale sia il malessere che la tormenta. Poco dopo, la situazione precipiterà quando Veronica si renderà conto che qualcosa nel suo rapporto con Ezio si è rotto, spingendola a volersi confrontare faccia a faccia con Gloria per scoprire la verità.

Umberto tenterà in tutti i modi di convincere Vittorio ad accettare le proposte finanziare di Dante. Più tardi, Conti sorprenderà i suoi collaboratori più fidati, accettando la proposta del Romagnoli per il bene economico del Paradiso.