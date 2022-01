La puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda sul piccolo schermo nella giornata di martedì 18 gennaio, sarà ricca di novità. Infatti, Gloria dovrà andare a Firenze e, pertanto, mancando la capocommessa nel negozio di moda, Tina Amato diventerà responsabile delle Veneri. Inoltre, nel corso dell'episodio verranno trattate le vicende di Dante Romagnoli che resterà colpito da Flora, mentre Gemma verrà convocata da Adelaide per diventare una cavallerizza del Circolo. Nel frattempo, Veronica continuerà ad avere dei sospetti su Ezio e sul rapporto che il suo fidanzato ha con Gloria.

Il Paradiso delle signore, trama 18 gennaio: Tina diventa capocommessa al posto di Gloria

Aria di cambiamenti a Il Paradiso delle signore. Infatti, nell'episodio che verrà trasmesso in televisione il 18 gennaio, Gloria Moreau si preparerà per andare a Firenze per lavoro. A quel punto, venendo a mancare la capocommessa, Tina Amato diventerà la responsabile delle Veneri. Infatti, la figlia di Agnese è rimasta senza lavoro, avendo interrotto per problemi di salute la sua carriera di cantante. Le anticipazioni della puntata della fiction, però, non rivelano se Gloria si assenterà per un lungo periodo o se si tratterà soltanto di un'assenza breve.

Il Paradiso delle signore, puntata 18 gennaio: Dante Romagnoli rimane colpito da Flora

Dante Romagnoli è rientrato a Milano e, nella puntata de Il Paradiso delle signore che andrà in onda sul piccolo schermo martedì 18 gennaio, incontrerà Flora. L'imprenditore, archiviata la relazione con Marta, rimarrà molto colpito dalla stilista del negozio diretto da Vittorio.

Al momento, le indiscrezioni trapelate in rete non rivelano se anche la figlia di Achille Ravasi nutrirà un interesse per Dante. L'unica cosa certa, attualmente, è che Agnese avvertirà Gentile dei trascorsi di Romagnoli con Conti.

Il Paradiso delle signore, episodio 18 gennaio: Gemma viene convocata da Adelaide

Dopo avere interrotto l'equitazione per un po' di anni, Gemma è stata spronata da Marco a riprendere la sua carriera a cavallo.

A tal proposito, Zanatta ha ricevuto un'offerta, da parte del suo fidanzato, di essere la nuova cavallerizza del Circolo. Nell'episodio della fiction di Rai 1 del 18 gennaio, Gemma si recherà al Circolo perché verrà convocata da Adelaide per ottenere il ruolo di cavallerizza. Nel frattempo, Veronica inizierà a rendersi conto che fra Ezio e Gloria c'è un legame e inizierà a notare un comportamento sospetto nel suo fidanzato. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire come se la caverà Tina nel ruolo di capocommessa.