Non si arrestano le sorprese legate alle vicende del più grande magazzino di moda milanese degli anni sessanta. Un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore verrà trasmesso in televisione mercoledì 26 gennaio 2022 e gli spoiler noti confermano che si assisterà a diversi momenti avvincenti. Salvo sarà intento ad acquistare la casa del padre di Gabriella per andare a viverci insieme ad Anna. Nel frattempo Romagnoli consegnerà il contratto stipulato con gli americani ma Umberto noterà qualcosa di anomalo tra le clausole stabilite dall'imprenditore americano.

Intanto Conti e la figlia di Agnese si lasceranno trasportare dalla passione: durante il loro momento di intimità, Tina dimenticherà il foulard in camera di Vittorio. Gemma invece si troverà per caso ad origliare un dialogo tra la madre e la signorina Moreau. Così la Venere scoprirà la reale identità della capo commessa e che è la madre della sua sorellastra.

Salvo vuole acquistare casa

Nel corso del novantatreesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso su Rai1 il 26/1, Salvatore comunicherà alla sua fidanzata di essere interessato all'acquisto dell'appartamento delle ragazze. Sarà l'occasione giusta per iniziare una convivenza con la signorina Imbriani, non troppo lontano dalla sua famiglia.

Agnese sarà felice della decisione del figlio ma allo stesso tempo proverà nostalgia di non avere più le Veneri come vicine di casa. Tuttavia Irene farà di tutto per convincere il padre di Gabriella a cambiare idea e rinunciare alla vendita dell'appartamento. La Venere bionda temerà di rimanere senza un tetto nei prossimi mesi.

Nel frattempo al grande magazzino Dante riuscita a far abbassare le difese alla signora Conti. Romagnoli approfitterà della collaborazione con la contabile per portare Beatrice completamente dalla sua parte.

Gemma scopre la reale identità di Gloria

Come confermato delle trame riguardanti l'appuntamento del 26 gennaio, Umberto sarà incaricato a visionare il contratto che Dante ha proposto a Vittorio, in merito all'affare da intavolare con gli americani.

Tuttavia il commendatore noterà qualcosa di strano all'interno delle clausole stabilite da Romagnoli e approfondirà. La paura di perdere per sempre Ezio tormenterà Veronica: la mamma di Gemma deciderà di tornare a parlare con Gloria ma la loro conversazione verrà per caso ascoltata dalla signorina Zanatta. La giovane cavallerizza si renderà conto della verità che per giorni ha frustrato la madre. Intanto Vittorio e Tina si lasceranno andare alla passione: la cantante però dimenticherà il foulard sotto il letto del dottor Conti.