Dopo la pausa natalizia riprenderà su Rai 1 la programmazione della Serie TV italiana "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 3 a venerdì 7 gennaio, Flavia Brancia tornerà a Milano e per Ludovica rappresenterà un problema, in quanto la madre non sa nulla della sua relazione con Marcello. Inoltre zia Ernesta sarà perplessa sull'annunciare la presunta morte di Gloria, mentre l'evento di beneficienza si rivelerà un grande successo.

Marco lavora a stretto contatto con Stefania

Nella puntata di "Il Paradiso delle signore" che sarà mandato in onda lunedì 3 gennaio, il 1963 si aprirà con Vittorio che penserà a grandi progetti per la sua sartoria e Umberto Guarnieri che è convinto che il Paradiso Market dovrà uscire pure in edicola. Intanto Tina sceglierà di operarsi e avverrà a breve. Inoltre la figlia di Anna darà a Salvo un disegno fatto da lei. Flavia Brancia invece giungerà a Villa Bergamini e per Ludovica e Marcello arriverà il momento di separarsi per un pò, visto che la donna non è a conoscenza della loro relazione.

Nell'episodio di martedì 4 gennaio, Veronica vorrebbe sapere quale ragazzo frequenta Gemma, ma quest'ultima tentennerà.

Nel frattempo a Marco sarà conferito un incarico che lo porterà a lavorare sempre con Stefania. In tutto questo Ezio e Veronica discuteranno in merito alle loro nozze e Gloria non potrà che soffrire di fronte a questa situazione, mentre Ludovica avrà un duro confronto con la madre nel corso del quale fuggirà da Marcello.

Gloria dice ad Ezio che zia Ernesta sa che Stefania è sua figlia

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 5 gennaio, Ezio e Veronica apprenderanno che per ottenere il certificato di morte di Gloria, dovranno prima avere la testimonianza di zia Ernesta e la Moureau rivelerà all'uomo che la zia è a conoscenza di tutto.

Intanto Adelaide e Flavia si troveranno in netto contrasto tra di loro. Inoltre Sandro chiederà notizie di Tina, ma la ragazza non si farà trovare. Stefania invece parlerà a cuore aperto con zia Ernesta e le esporrà la sua sofferenza per non avere mai conosciuto sua madre.

Nella puntata di giovedì 6 gennaio, in occasione dell'Epifania sia Stefania che Marco saranno impegnati in un'intervista ad una giovane fantina. All'evento ci sarà pure Gemma, che ripenserà al passato. Nel frattempo Fiorenza Gramini dialogherà con Flavia Brancia e capirà che la donna non sa nulla della relazione tra Ludovica e Marcello. In tutto questo l'evento di beneficienza si rivelerà un grande successo grazie a Tina, Serena e ad una nota attrice.

Marco conforta Gemma

In base agli spoiler di venerdì 7 gennaio, zia Ernesta si confronterà con Ezio per parlare di annunciare la morte presunta di Gloria. Intanto Flavia non avrà intenzione di andare via da Milano presto e questo potrebbe essere un problema per Ludovica. Inoltre Anna Imbriani riceverà un invito da parte della famiglia, mentre Marco starà vicino a Gemma che avrà più di un problema a riprendere con l'equitazione. Fiorenza invece rivelerà a Flavia la storia tra la figlia e il Barbieri. Infine zia Ernesta ed Ezio dialogheranno di Gloria e qualcuno ascolterà la loro conversazione.